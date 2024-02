Von Ann-Kathrin Frei

Schwarzach. "Was sind Träume?" Eine Frage, die viele und gleichzeitig doch keine Antworten kennt. Die Autorin Melissa Korn aus Konstanz versucht in ihrem Kinderbuch "Was sind Träume und wie kommen sie in meinen Magen?", eine Antwort zu finden. Unterstützt wird sie durch die Illustratorin Anna Lukossek aus Schwarzach, die mit ihren Zeichnungen die