Schwanheim. (red) Das erste Wochenende im Mai eines jeden Jahres hat der Kerweverein Schwanheim e.V. für sich reserviert. Zum Beginn des Wonnemonats ist an vier Tagen Kerwe in dem Ortsteil von Schönbrunn. Den Auftakt macht am Freitag, 3. Mai, ab 21 Uhr die Band FATE. Sie will mit nationalen und internationalen Rock-Pop-Coversongs aus den 80er Jahren bis heute – darunter Hits von Phil Collins, AC/DC, Toto, Lionel Richie, A-ha, Van Halen, Robbie Williams – richtig "einheizen". Damit von Anfang an Partystimmung aufkommt, gibt es an der Bar bereits von 20 bis 21 Uhr eine Happy Hour.

Die Nachwuchsband Sinsheims wurde schon vor mehr als 15 Jahren gegründet und ist längst fest in der Musikszene der Metropolregion Rhein-Neckar verankert. FATE wurde schon mehrfach ausgezeichnet, sie war die "Beste Garagenband Deutschlands (YAM!)", Finalist des Backnanger Musikwettbewerbs sowie Finalist des Schulbandwettbewerbs "School Jam". So hat sich die Band stetig in die Herzen der Zuhörer gespielt und begeistert diese bei zahlreichen Events in der Region, unter anderem beim Heidelberger Herbst, bei Firmenfeiern, Straßenfesten, Jahrmärkten oder Ortsjubiläen.

Als Markenzeichen von FATE gilt der perfekt abgestimmte Gesang, gepaart mit hoher musikalischer Qualität und purer Spielfreude. Der Eintritt kostet acht Euro.

Am Samstagabend, 4. Mai, findet im Zelt ab 19.30 Uhr eine Dorfolympiade der örtlichen Kerweborscht und weiterer Gruppierungen statt.

Der Festival-Sonntag, 5. Mai, startet ab 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst. Ab 11 Uhr beginnt rund um das Kerwezelt ein munteres Markttreiben. Für die Jüngsten ist ein kleiner Vergnügungspark aufgebaut. Ab 11.30 Uhr lockt das Mittagessen, danach kann man sich ein Plätzchen am Straßenrand für den Kerweumzug sichern. Dafür kommt es kurzzeitig an der L 590 (Eberbacher Straße), K 4105 Neunkircher Straße und Herzstraße sowie der K 4110 (Michelbacher Straße) zu Verkehrseinschränkungen.

Nachmittags wird nach dem Kerweumzug um 14 Uhr Kerwepfarrer Max der I. der Gemeinde die Leviten lesen und um 16 Uhr werden die Gewinne der Kerwezeitung verlost.

Montag klingt die erste Kerwe in Schönbrunn traditionell mit dem Schälrippchenessen im Festzelt aus.

Infos: www.kerwe-schwanheim.de und https://fate-music.de/