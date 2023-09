Buchen. (rüb) Neun Tage Kaiserwetter, in Scharen strömende Besucher, ein fast durchweg gut besuchtes Zelt und eine beim Publikum gut ankommende Angebotsvielfalt: Der 194. Buchener Schützenmarkt darf als rundum gelungen bezeichnet werden. Diese Eindrücke vermittelten nicht nur der Bummel über den Markt, sondern auch die Schausteller, denen beim traditionellen Pressegespräch am Sonntagfrüh die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben stand.

Oberschützenmeister Achim Schubert gratulierte zunächst Festwirt Alfred Groll zum Geburtstag und verkündete sogleich, dass die Festbewirtung Groll und Sohn (Michelstadt) bereits für den nächsten Schützenmarkt zugesagt habe – eine Nachricht, die mit Sicherheit auch viele Besucher gerne hören. "Mit Alfred und Christian Groll ist uns ein sehr guter Griff geglückt", unterstrich Schubert, und Bürgermeister Roland Burger ergänzte: "Im Festzelt war ein eingespieltes Team am Wirken, das die Küche im Griff hatte und einen erstklassigen Service bot." Zudem habe die Speisekarte alles geboten, was der Festzeltbesucher erwarte.

"Wir hatten keine Erfahrungswerte und wurden ins kalte Wasser geworfen", sagte Alfred Groll und stellte erfreut fest: "Es ist gut gelaufen!" Die anvisierte Marke von 200 Hektoliter Bier – umgerechnet 20.000 Maß – wurde klar überboten. Aber auch der erstmals im Zelt ausgeschenkte Apfelwein sei gut angenommen worden. Ebenfalls positiv: Die Stimmung war durchweg friedlich.

"Buchen war uns zuvor nicht bekannt", erklärte Monika Armbrecht vom Fahrgeschäft "Night Style". Doch das habe sich nun geändert: "Wir sind total begeistert vom großen Zuspruch und der familiären Atmosphäre auf dem Schützenmarkt." Ein alter Bekannter auf dem Markt ist Thorsten Goldbach, der mit seinem Ringewerfen-Stand seit 30 Jahren nach Buchen kommt: "Der diesjährige Markt war der absolute Knaller!" Dazu habe das herausragende Wetter beigetragen. "Der Schützenmarkt ist wie eine große Familie: Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr." Was ihm besonders gefällt: "Wir haben viele Kunden, die früher schon als Kind geworfen haben. Und heute kommen sie mit den eigenen Kindern."

"Ich bin immer wieder begeistert, was in Buchen alles geht", betonte Anita Hirsch, deren "Schlemmergrill" bereits seit über 60 Jahren zum Schützenmarkt dazugehört. "Ich bin sehr zufrieden", sagte Bettina Backfisch, die mit ihrem Donuts-Stand ebenfalls schon rund 30 Jahre nach Buchen kommt. Was ihr besonders aufgefallen ist: Wegen der Hitze habe sich der Hauptansturm von den Mittagsstunden auf den Abend verlagert.

Dies bestätigte Christine Böhrer, die Organisatorin des Kunsthandwerkermarkts in der Stadthalle: "Die Leute kommen eher gegen Abend. Insgesamt war es zu heiß, aber die Künstler sind alle zufrieden." Für das nächste Jahr strebe sie eine bessere Anbindung der Ausstellung an den Schützenmarkt an.

Ein Lob zollte Schubert am Ende auch der Firma Leube Zeltlogistik (Mudau), die das Zelt innerhalb von einem Tag aufgestellt hat. Abgebaut wird das Festzelt übrigens erst am Mittwoch.