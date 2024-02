Von Moritz Bayer

Schönbrunn. Bei den anstehenden Kommunalwahlen wird in Schönbrunn eine neue Auswahlmöglichkeit auf den Stimmzetteln stehen. Die Liste Schwanheim wirft ihren Hut in den Ring, um dem Ortsteil wieder eine direkte Teilhabe an politischen Entscheidungen zu ermöglichen.

Unter dem Motto "Zwölf Stimmen für Schwanheim" stehen Joachim Völker, Miriam Seisler,