Schönbrunn. (momo) Vergangenen Samstag haben die Freien Wähler (FW) Ortsverband Schönbrunn e.V. zur ersten Kandidatenvorstellung in Moosbrunn für die am 9. Juni stattfindende Kommunalwahl aufgerufen. Von 10 bis 12 Uhr konnte man mit den Kandidaten an einem Infostand über kommunalpolitische Themen ins Gespräch kommen. In den Ortsteilen Schwanheim, Allemühl, Haag und Schönbrunn folgen weitere

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote