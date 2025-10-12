So ist das Leben mit Autor und Herausgeber Volker Oesterreich
"Lieber ein Denkersatz als ein Denk-Ersatz". Neuer Erzählband auf der Frankfurter Buchmesse.
Von Carmen Oesterreich
Schönbrunn. Abends, wenn die Redaktionsarbeit getan ist und ich noch überlege, ob wir einen Abendspaziergang durch Haag machen oder vor dem Fernseher abhängen, knarzen schon die schmalen Holzstufen. Mein Mann Volker ist auf dem Weg nach oben unters Dach in sein "Arbeitskabuff".
Ein bisschen Stuhlrücken, Räuspern, Rascheln der Notizblätter,