Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Bei einer Gegenstimme von Karin Koch (CDU) vergeben wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Bürgersaal ein Nachtragsauftrag für die Sanierung des Gemeindewohnhauses in der Baumgartenstraße. Dabei ging es um Brandschutzmaßnahmen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese sollen von einem Bammentaler Betrieb, der auch die Trockenbau- und Putzarbeiten in dem Gebäude durchführt, erledigt werden.

Wie in der Verwaltungsvorlage dargestellt, belaufen sich die Zusatzkosten für den Brandschutz im kompletten Obergeschoss auf rund 35.500 Euro. Ob dieser vollumfänglich erforderlich ist, kann allerdings erst festgestellt werden, wenn die Decken in den beiden bewohnten Wohnungen dort geöffnet worden sind. In der mittleren Wohnung im Obergeschoss wurde dies bereits vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass dort Stahlträger eingezogen wurden, die über keinerlei Brandschutz verfügen. Die Träger sind in den Plänen nicht verzeichnet. Falls der Brandschutz nur über dieser einen Wohnung angebracht werden muss, käme die Gemeinde mit einem "blauen Auge" davon und müsste für die Auftragserweiterung "nur" 9200 Euro hinblättern.

"Wenn Stahl brennt, ist der Rest längst abgefackelt", schimpfte Karin Koch über diese Zusatzmaßnahme: "Das ist rausgeschmissenes Geld und idiotisch, was man uns hier zumutet". "Wir haben halt nun einmal die Vorschriften. Wenn wir’s nicht machen, blockieren wir die ganze Baustelle", sagte Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Dinkeldein (FW), der in Vertretung des urlaubenden Jan Frey die Sitzung leitete.

Erschwerend hinzu komme, dass über den Stahlträgern eine Holzbalkendecke liege, ergänzte Bauamtsleiterin Nicole Ernst. Und Kämmerer Benedikt Münch wies darauf hin, dass man die Brandschutzmaßnahme schon vor 30 Jahren beim damaligen Umbau des Gebäudes hätte herstellen müssen. "Diese Vorschriften galten damals schon". Eine Förderung für die Zusatzmaßnahme wird’s wohl nicht geben, wurde eine Frage von Carmen Oesterreich (SPD) beantwortet.

Einmütig und ohne Diskussion vergeben wurde hingegen die Herstellung eines Ringschlusses für die Wasserleitung im Schwanenweg in Schwanheim zum Bruttopreis von knapp 16.000 Euro an eine Mosbacher Tiefbaufirma. Die 35 Meter lange Leitung soll im Zuge des Breitbandausbaus hergestellt werden und künftig sicherstellen, dass bei einem Leitungsbruch die Wasserversorgung in dem Höhenortsteil dennoch funktioniert. Bislang dient dafür eine etwa hundert Jahre alte Leitung auf Privatgelände, die unter ...