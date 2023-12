Schönbrunn. Am 17. März findet in Schönbrunn die Bürgermeisterwahl statt. Ein Bewerber steht schon fest: Jan Frey. Der Amtsinhaber hat seine Unterlagen am Samstagmorgen eingeworfen.

Er will "Begonnenes zu Ende bringen und Neues anpacken", gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und dem Gemeinderat die Gemeinde "die nächsten acht Jahre fit für die Zukunft machen – mit Leidenschaft, Erfahrung und Herzblut".