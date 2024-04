Von Carolin Reinmuth



Schönbrunn. "Schönbrunn sagt Danke!"- ganz unter diesem Motto stand der Samstagabend im Feuerwehrhaus. In einem festlichen Rahmen hatte Bürgermeister Jan Frey und der Gemeinderat dazu zahlreiche Gemeindemitglieder eingeladen, um im Namen der Gemeinde und auch persönlich Danke zu sagen. Danke für ehrenamtliches Engagement, für sportliche Erfolge und für Verdienste um die Gesellschaft.

An diesem fünften Ehrungsabend begrüßte Jan Frey seine Gäste mit den Worten "Keine Schuld ist dringender als die, Danke zu sagen. Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss". Die tragenden Säulen des Gemeindewesens sind die, die durch ihr soziales Engagement und Ehrenamt, durch ihre herausragenden sportlichen Leistungen das Gemeindeleben mitgestalten, einfacher und lebenswerter machen.

Sei es in der unmittelbaren Nachbarschaft, in privaten Initiativen, in Vereinen, in Stiftungen, Wohlfahrtsverbände oder dem Rettungsdienst. "Diese Menschen wollen wir würdigen und das in gebührendem Rahmen öffentlich darstellen."

Die Ruderer (v.l.) Harry Legat, Nils Miron Heid, Noel Maxim Heid und Henry Hildenbeutel werden für ihre Leistungen geehrt. Foto: Carolin Reinmuth

Der erste Stellvertreter Jürgen Dinkeldein übernahm das Wort und begann mit den Ehrungen der Sportler. Gerade hier gab es sehr viele erfreuliche Ergebnisse in den folgenden Kategorien zu verzeichnen.: Sportschützen (SSV Mossbrunn), Bogenschützen (BSC Allemühl), Turnen, Schlittenhundesport, Sportschießen, Rudern, Fußball und Stadtradeln.

Mit den erzielten sportlichen Erfolgen, haben sich die Geehrten auf Kreis, Landesebene, bei Deutschen und Europameisterschaften mit den Besten gemessen und somit den Namen der Gemeinde über die Grenzen hinaus, ja sogar im Ausland bekannt gemacht.

Nach der Überreichung der Präsente übergab Jürgen Dinkeldein das Wort an die zweite Stellvertreterin Karin Koch, die an diesem Abend die Ehrung der Blutspender übernahm. Ihr liege dieses Thema besonders am Herzen. "Blut, das bedeutet Leben. Spenden, das bedeutet Hilfe."

Das regelmäßige Spenden macht die Geehrten zu Helden des Alltags. Von deren Blutspenden profitieren viele. Blut hilft nicht nur bei der Lebensrettung, sondern auch bei der Lebensverlängerung. Für 10-maliges, 25-maliges und 50-maliges Spenden wurden die Anwesenden mit einer Urkunde und einer Ehrungsnadel des DRK ausgezeichnet.

Vom SV Moosbrunn sprach der Vorsitzende Benedikt Hoidn ein Grußwort für die Vereine. Er lobte den Zusammenhalt, die Vereinsarbeit und die Zusammenarbeit mit dem Bauhof, dem Gemeinderat und dem Bürgermeister, machte aber auch auf die aktuellen Probleme aufmerksam.

Der demografische Wandel und fehlende finanzielle Mittel machen das Vereinsleben nicht einfach. "Jeder sollte sich aktiv engagieren und seinen Teil beitragen. Vereine haben eine lebendige Rolle im Gemeindeleben, soziale Kontakte werden gefördert, die Vielfalt der Menschen und die Vereinstätigkeiten tragen zum Wohl aller bei. Gemeinsam schaffen wir mehr", so Hoidn.

Jan Frey schloss sich mit den Worten "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!" seinen Vorrednern an und würdigte abschließend einige Gemeindemitglieder, die sich durch ihr persönliches Einbringen in die Gemeinschaft auszeichnen und damit einen Beitrag zum Wohle der Allgemeinheit leisten.

Das Kerweteam Haag, Vereinsvorsitzende und Mitwirkende, Bürgermobilfahrer, Integrationshelfer, Organisatoren des Gemeindetreffs, die Haager Rentnergruppe, Wanderweg- und Blumenbeetpfleger und die Dorffunkinitiatorin. Last but not least eine junge talentierte Harfenistin, die bei "Jugend musiziert" den ersten Platz in ihrer Altersgruppe erzielte.

Musikalisch umrahmt wurde der festliche Abend durch das Trio Libertango, ein Ensemble mit Lehrkräften der Musikschule Eberbach-Schönbrunn. Auch der Landtagsabgeordneter Hermino Katzenstein war unter den Gästen und zollte durch seine Anwesenheit den Geehrten seine Anerkennung und seinen Dank für ihre Leistungen.

Jan Frey bedankte sich auch für die "Hintergrundarbeit" und Organisation dieses Abends bei seinen Gemeindemitarbeitern und wünschte allen Anwesenden für die Zukunft viel Kraft und Freude an ihrer Arbeit zum Wohle der Bürger in seiner lebens- und liebenswerten Gemeinde.

Am Ehrungsabend werden die Bürger von Schönbrunn von Bürgermeister Jan Frey (blauer Anzug) für besondere sportliche Leistungen (rechtes Bild), ihr soziales Engagement wie zum Beispiel Blutspenden (linkes Bild) oder ihr Ehrenamt gewürdigt. Foto: Carolin Reinmuth

Die Geehrten

Sport (Vereine): Leyla Krebs, Kirsten Helm, Gudrun Zettl, Detlef Scheepers, Gudrun Jung, Elke Zimmermann, Thomas Bayer, Ute Wegner, Norbert Menger und Rita Dinkeldein (alle vom SSV Moosbrunn). Klaus Rupp, Jan Zimmermann, Christopher Schanne, Gudrun Jung und Horst Edelmann (alle vom BSC Allemühl).

Sportler (allgemein): Philipp Walter Schmitt (Turnen), Felix Boch (Turnen), Hannah Boch (Turnen), Torsten Martin (Schlittenhundesport), Joachim Bösenecker (Sportschießen), Nils Miron Heid (Rudern), Noel Maxim Heid (Rudern), Henry Hildenbeutel (Rudern), Max Kirschenlohr (Fußball), Harry Legat (Rudern).

Aus dem Leben: Nadine Albrecht, Vanessa Zimmermann, Alexander Mützel, Doris Wesch, Jaqueline Haferkorn, Dietmar Eifler, Jörg und Petra Milverstaedt, Levin Fürst, Christina Bacher, Sandra und Torsten Franz und Katja Kühni (alle vom Kerweteam Haag). Volker Köhler (Freie Wähler OV Schönbrunn). Rüdiger Böhme, Franz Altmann, Klaus Schilling (zwei Mal), Andrea Janke-Schilling und Anette Zimmermann (alle fürs Stadtradeln). Günter Freitag, Manfred Heckmann, Klaus Hoffmann, Herbert Kronenwett, Christiane Maier, Detlef Scheepers, Dieter Völker, Gudrun Zettl, Ulrich Adolf Rapp, Katharina Ziegler, Rainer Haschke, Ingo Kreutzer und Reinhard Zettl (alle fürs Bürgermobil).

Ehrenamtliche: Georgia Jensen, Marcus Lübcke, Almut Kopf, Jens Feldhaus, Carmen Oesterreich, Andreas Weber, Yulia Geibel und Rashid Tawil (Arbeitskreis Integration). Heinz Winterbauer, Klaus Heiß, Erhard Rossney, Reinhold Heiß, Günter Münz und Hans-Jürgen Heiß (alle für Haager Rundweg). Irene Hoffmann (Beet-/Blumenpflege im Bibelgarten und auf dem Friedhof). Kerstin Brauch (Dorffunk), Jürg Heckmann (Schönbrunner Dienstagswanderer), Anette Konrad und Roger Fink (Wanderpfade um Allemühl), Susanne Scheepers, Detlef Scheepers, Barbara Weber und Kirsten Trampusch (alle vom Gemeindetreff L(i)ebenswert), Christina Ebel (TTC Haag Leitung Sportgruppen).

Musikalisch: Luisa Böhnig (Regionalwettbewerb "Jugend musiziert").

Blutspender: Kevin Drixler, Birgit Fidrmuc, Darius Schuckert, Ramona Wäsch, Elise Kappes und Gerda Lehmann.