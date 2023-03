"Wir werden durch konventionelle, aber auch besondere Verfahren wie der Erdrakete bis zur Spülbohrung die Schäden an Straßen, Gehwegen und den Wegen zum Haus so gering wie möglich halten", erklärte Schuler Bau-Geschäftsführer Sascha Kirschenlohr während der Bürgerinformationsveranstaltung in der Sporthalle der Grundschule. Seine Firma in Mosbach ist im Telekommunikations- und dem Fibre to the Bildung (FttB-)-Glasfaserausbau bereits erfahren, kann Großprojekte unter anderen in Sinsheim und Speyer nachweisen.

Schönbrunn. Wenn der Winter milder wird und die Temperaturen konstant über sieben Grad Celsius liegen, geht es endlich mit dem "praktischen" flächendeckenden Glasfaserausbau in der Gemeinde Schönbrunn los. Das Ziel: In jedem der 1100 Haushalte soll binnen 18 Monaten ein Glasfaseranschluss liegen. Das Kupferkabel wird nicht angetastet und kann weiterhin genutzt werden. Den bisherigen 250 Mbit stehen dann allerdings bis zu 1000 Mbit gegenüber.

Von Carmen Oesterreich

Vermutlich im März werden die Bagger der Firma Schuler & Sohn GmbH + Co. KG Bauunternehmung (kurz: Schuler Bau) in Schwanheim anrollen und dort im Auftrag des Zweckverbands High-Speed-Netz Rhein-Neckar (kurz: fibernet.rn) die Leerrohre für die sogenannten Lichtwellenleiter bis ins Haus verlegen.

Zuletzt wird dieses Glasfaserkabel durch die Leerrohre "geblasen" und die Anschlussbox im Haus montiert. Anschließend geht es weiter nach Haag, Schönbrunn, Moosbrunn und zuletzt nach Allemühl. Die Inbetriebnahme über einen Dienstleister wie NetComBW oder Arche.Net kann fließend je Ortsteil erfolgen.

Montage-Bauleiter Maurice Winkler von Schuler Bau erklärt den Hausanschluss. Wichtig: Der Converter benötigt Strom. Foto: privat

"Wir werden durch konventionelle, aber auch besondere Verfahren wie der Erdrakete bis zur Spülbohrung die Schäden an Straßen, Gehwegen und den Wegen zum Haus so gering wie möglich halten", erklärte Schuler Bau-Geschäftsführer Sascha Kirschenlohr während der Bürgerinformationsveranstaltung in der Sporthalle der Grundschule. Seine Firma in Mosbach ist im Telekommunikations- und dem Fibre to the Bildung (FttB-)-Glasfaserausbau bereits erfahren, kann Großprojekte unter anderen in Sinsheim und Speyer nachweisen.

Bürgermeister Jan Frey ist froh, dass dieses "regional verwurzelte und zuverlässige Unternehmen nach der europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für den Ausbau in der Gemeinde bekommen hat". Das Familienunternehmen mit 65 Mitarbeitern ist nun für das komplette Angebot von der Planung über den Bau bis zur Inbetriebnahme des Glasfasernetzes verantwortlich.

Deshalb sind gleich vier Mitarbeiter nach Schönbrunn gekommen, um anhand einer anschaulichen Präsentation den Ablauf der einzelnen Maßnahmen zu erklären. Die Präsentation kann bereits auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

9,5 Millionen Euro sind für das Großprojekt kalkuliert. Das sind rund zwei Millionen Euro mehr, als die Gemeinde Schönbrunn für ihren gesamten Jahreshaushalt zur Verfügung hat. Alleine habe man diese riesige Aufgabe nicht stemmen können, betonte Jan Frey. Nur im Verbund mit 53 weiteren Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises ginge es nun voran. 90 Prozent wird der Breitbandausbau von Bund und Land gefördert.

Die letzte Million soll sich, so Frey, über die Verträge der künftigen Nutzer "von selbst finanzieren". Die Gemeinde wird über ihr Konto beim Zweckverband an den Erträgen aus den Verträgen jedes Nutzers beteiligt. "Das war schon bei den Kupferkabeln so", erklärte Frey, "der Gemeindehaushalt wird nicht belastet".

Mehrmals betonte der Bürgermeister, dass bei der gegenwärtigen Gelegenheit zum "technisch ausgereiftesten High- Speed-Hausanschluss" der Spruch "kost nix, taugt nix" nicht zähle. Durch die hohe Förderung sind die Leitungs- und Anschlusskosten laut Antrag auf privatem Grund bis zur Höhe von 5000 Euro kostenlos. Kosten entstehen erst, wenn der Glasfaseranschluss in Betrieb genommen wird.

Wer sich jetzt gegen einen Hausanschluss entscheiden würde und nachträglich doch einen wolle, müsse ihn dann selbst finanzieren. So kann es derzeit 25 Hauseigentümern gehen, die einen Hausanschluss abgelehnt hatten, als im Jahr 2016 die Backboneleitung (die Hauptleitung, von der alle weiteren Trassen abgehen) durch Schönbrunn verlegt worden ist. Da sie sich damals schon fürs High-Speed-Internet entscheiden konnten, fallen sie jetzt aus der Förderung raus.