Schönbrunn. (MD) Immer wieder neben dem Altkleidercontainer an der Allemühler Bushaltestelle abgestellter Unrat erregte den Unmut von Gunter Kirschenlohr in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ob man nicht den Container vom Standort am Abzweig zur Schönblickstraße an einen weniger auffälligen Platz verlagern könne, wollte der CDU-Rat wissen.

Ihm sei das Problem bekannt, erwiderte Bürgermeister Jan Frey. Er wolle verschiedene Möglichkeiten prüfen, die auch optisch unbefriedigende Situation zu ändern. Wie Frey auf Nachfrage dieser Zeitung sagte, komme auch eine Kündigung des Gestattungsvertrags mit dem diese Container unterhaltenden Betrieb in Betracht. Die Firma stelle seit 2010 in allen Schönbrunner Ortsteilen, außer Moosbrunn, solche Behältnisse auf. Allerdings sei mit dem Unternehmen mit Sitz in Darmstadt nur schwer zu kommunizieren. Häufig gehe dort überhaupt niemand ans Telefon.