Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Langjährige Mitglieder des Gemeinderats wurden in der jüngsten Sitzung des Gremiums am Freitagabend im Feuerwehrhaus geehrt. Bürgermeister Jan Frey zeichnete in der letzten Sitzung des noch amtierenden Gremiums, zu der auch ein gutes Dutzend Zuhörer gekommen war, für über zehnjähriges Engagement Volker Wesch, Philipp Danzeisen und Jürgen Bayer mit Ehrennadeln und Ehrenstelen des Gemeindetags Baden-Württemberg aus. An Sascha Babovic, der nicht zur Sitzung kommen konnte, wird diese Ehrung nachgereicht.

Bürgermeister Jan Frey zeichnet Philipp Danzeisen, Volker Wesch und Jürgen Bayer (v.l.) für ihre langjährige Tätigkeit im Gemeinderat aus. Foto: Marcus Deschner

Frey dankte den Gemeinderäten für ihr Engagement, das selten Dank, aber häufig viel Arbeit und auch "eine Portion Ärger" mit sich bringe: "Das Amt macht man nicht nebenbei." Schließlich erfordere es auch den Mut zu unpopulären Entscheidungen.

Erneut befasste sich der Gemeinderat mit dem geplanten Neubaugebiet "Im Viertel III" in Haag. Gregor Völker, Technischer Projektleiter von der MVV Regioplan, die für die Erschließung des Gebiets zuständig ist, stellte die Ausführungsplanung und den Bauzeitenplan vor. Auf einer Fläche von 2,3 Hektar Land sollen 30 neue Bauparzellen entstehen. Laut Völker ist die Ausschreibung für die Erschließungsmaßnahme im April erfolgt, der Auftrag an die Firma Reimold aus Gemmingen vergeben worden.

Aufgrund der privatrechtlichen Erschließung sei die MVV Regioplan nicht an die öffentliche Vergabeordnung gebunden und könne bei Preisen nachverhandeln, erklärte er. Mitte Juli soll Baubeginn sein. Die voraussichtliche Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme sei für Mai kommenden Jahres vorgesehen. Die Straßen und befestigten Oberflächen dort sollen in Asphalt und Pflaster ausgeführt werden. Ein dort vorhandener alter Birnbaum werde im Zuge der Erschließung erhalten, versicherte er.

Jan Frey lud zum öffentlichen Spatenstich am 23. Juli um 9.30 Uhr ein. Bauamtsleiterin Nicole Ernst kündigte an, dass es auch bei dieser Baumaßnahme für Anwohner und Interessierte wieder einen "Newsletter" der Gemeinde zum jeweiligen Baufortschritt, vergleichbar mit dem bei der Sanierung der Schönblickstraße in Allemühl, geben werde.

Einmütig ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung, ein Darlehen in Höhe von 350.000 Euro "mit möglichst langer Laufzeit" und einer Zinsfestschreibung von zehn Jahren aufzunehmen. Wie Kämmerer Benedikt Münch dazu ausführte, änderten sich die Zinskonditionen täglich, so dass die Verwaltung flexibel handeln müsse, um den Kredit bei der L-Bank oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau abschließen zu können. Im Haushalt 2024 seien Kreditaufnahmen von insgesamt 350.000 Euro bereits vorgesehen.

Der Allemühler Friedbert Heiß hatte bereits zu Beginn der Sitzung kritisiert, dass es nur noch in Schönbrunn und in Haag Wahllokale gibt. Entweder man könne in allen Ortsteilen wählen, oder nur zentral in Schönbrunn, schlug er vor. Die Festlegung der beiden Wahllokale resultiere von Erfahrungen aus der Corona-Zeit, antwortete Jan Frey. Der Gemeinderat könne dies aber für künftige Wahlen ändern.

Karl Zimmermann aus Haag bemängelte, dass die Gemeinde seiner Ansicht nach zu wenig an den Feldwegen mähe und die Gräben nur wenig putze. "Die Bürger sollen aber immer mähen", sagte er vorwurfsvoll. Sollte Hochwasser bei ihm reinlaufen, werde er die Gemeinde in Regress nehmen, kündigte er an und schlug vor, Asylbewerber auf freiwilliger Basis bei solchen Arbeiten zu beschäftigen. Das sei rechtlich nicht möglich, da die Verfahren nicht abgeschlossen seien, beschied ihm Frey.

Nicht so ganz ernst gemeint war wohl Zimmermanns Vorschlag, die heimische Wirtschaft zu unterstützen, indem die Gemeinde jedem Bürger ein Freigetränk in einer örtlichen Gaststätte spendiert. Das dürfe er schon aus kommunalrechtlicher Sicht nicht, entgegnete Frey, "zudem brauchen wir das Geld auch anderswo". Abschließend lud er zur konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats am Freitag, 19. Juli, ein.