2004 war schneetechnisch ein gutes Jahr. Auch am Skilift in Nüstenbach herrschte damals Hochbetrieb. Foto; zg

Eberbach. Für die Fans des alpinen Skisports bot sich in diesem Winter immer öfter ein ungewohntes Bild. Wer sich im TV die Übertragungen des Alpinen Skiweltcups anschaute, sah immer häufiger eine einzige weiße Spur, die sich den Berg hinunterschlängelte, daneben allerdings nichts als grüne Wiese und Wälder. Er ist in diesem Winter ein großes Thema: Der Schneemangel. Der Klimawandel ist mittlerweile auch in Gebieten angekommen, die vor nicht allzu langer Zeit noch als "schneesicher" galten.

Von Matthias Miltz

Eberbach. Für die Fans des alpinen Skisports bot sich in diesem Winter immer öfter ein ungewohntes Bild. Wer sich im TV die Übertragungen des Alpinen Skiweltcups anschaute, sah immer häufiger eine einzige weiße Spur, die sich den Berg hinunterschlängelte, daneben allerdings nichts als grüne Wiese und Wälder. Er ist in diesem Winter ein großes Thema: Der Schneemangel. Der Klimawandel ist mittlerweile auch in Gebieten angekommen, die vor nicht allzu langer Zeit noch als "schneesicher" galten.

In der Region kennt die jüngere Generation schneesichere Winter längst nur noch aus Erzählungen und Geschichten von früher. Bei manch einem dürfte sich sogar ungläubiges Staunen breitmachen, wenn er erfährt, dass es verteilt über die Region gleich mehrere Skilifte und Pisten gab, auf denen man sich auf zwei oder einem Brett austoben konnte.

Die Kosten, die entstanden, waren für die vergleichsweise kleinen Betreiber oder Skiclubs nicht mehr zu stemmen. "Der Lift hat irgendwann nur noch Kosten verursacht, konnte aber nicht mehr genutzt werden", erklärt beispielsweise Peter Schilla, Vorsitzender der Skizunft Katzenbuckel.

Aber neben der Tatsache, dass es aktuell unmöglich ist, in der Region Ski zu fahren, entstehen dadurch auch für die Skiclubs immer weitere Probleme. Das Größte: Der Nachwuchs bleibt aus. Zu Beginn sei es ein schleichender Prozess gewesen, dass die Mitgliederzahlen zurückgingen. Danach allerdings ging es relativ schnell, dass viele Mitglieder absprangen.

"Wie sollen wir ohne Schnee die Kinder in den Verein bringen", fragt Peter Schilla. "Wir können ohne Schnee einfach keine wirklichen Aktivitäten anbieten. Wieso sollten die Kinder dann also zu uns kommen, beziehungsweise sich entscheiden, einem Skiverein beizutreten?"

Wo früher Kinder an den Hängen in der Region das Skifahren lernen konnten, ist heute nur noch grün zu sehen. Zu Beginn kompensierte man den fehlenden Schnee in der Heimat noch mit Tages- oder Wochenendausfahrten in den Schwarzwald oder das Allgäu. Früher sei man fast an jedem Wochenende zu Rennen im Schwarzwald gewesen, man war immer Unterwegs.

"Aber selbst die haben fast keinen Schnee mehr", erklärt Schilla. Außerdem seien diese Ausfahrten auch immer mit einem Zeitaufwand für die Eltern der Kinder verbunden. Und vielen sei das einfach zu viel. Einige wenige Vereine könnten noch etwas Nachwuchs über Skifreizeiten generieren. Für die Skizunft Katzenbuckel sei das allerdings kaum zu stemmen, alleine schon wegen des enormen Aufwands an Zeit und auch Personal.

Peter Schilla erinnert sich gerne zurück an die Tage, an denen er am Katzenbuckel Ski gefahren ist. "Als Kinder sind wir zum Teil den kompletten Hang zu Fuß hochgestapft und wieder abgefahren. Manchmal bis es dunkel wurde. Dann sind wir durch den Wald bis nach Eberbach abgefahren", schwelgt er in Erinnerungen. Sein Wunsch für die Zukunft ist klar: "Es wäre toll, wenn es im Winter einfach wieder kalt werden würde, und wir wieder genug Schnee haben."

Der Blick zurück ist wehmütig. Der Blick in die Zukunft ist nicht wirklich angenehm und hoffnungsvoll. "Wir fragen uns jedes Jahr, wie das weitergehen soll." Denn selbst, wenn in den nächsten Jahren ein Winter das Skifahren in der Region einmal wieder zulassen sollte, könnte man am Katzenbuckel keine Skikurse anbieten. "Die müssten ja nach jeder Abfahrt den Hang wieder zu Fuß hoch laufen. Das kann man nicht verlangen, wenn man einen Kurs anbietet", sagt Schilla.