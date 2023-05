Zwingenberg. (lra) "Wann gibt es endlich wieder einen Freischütz?", war wohl die meist gestellte Frage, die Intendant Rainer Roos in den vergangenen Jahren beantworten musste. Nun ist es aber soweit: Zum Abschluss der Jubiläumsspielzeit der Zwingenberger Schlossfestspiele wird das Schloss Anfang August drei Tage ganz im Zeichen des Jägerburschen Max und seiner ersehnten Hochzeit mit Agathe, der Tochter des Erbförsters Kuno, stehen.

Dafür laufen die Vorbereitungen schon seit vielen Monaten, ebenso haben die Chorproben inzwischen begonnen. Die szenischen Proben auf dem Schloss starten dann im Juli.

Mit gleich zwei Rollendebüts setzen Intendant Roos und Semperoper-Regisseurin Angela Brandt ein deutliches Ausrufezeichen: Während die Hauptrolle Max von Sebastiano Lo Medico verkörpert wird, können sich die Besucher auf ein Wiedersehen mit Xenia von Randow, nun in der Rolle der Agathe, freuen. Die Sopranistin ist eine echte Zwingenberger Entdeckung und war 2016 im letzten Freischütz das Ännchen, die der Agathe stets beistehende Cousine.

Schon damals und in mehreren anderen Zwingenberger Produktionen hat von Randow mit der Leichtigkeit im Spiel, aber insbesondere mit der außergewöhnlichen Qualität ihrer Stimme begeistert. "Die Rolle der Agathe ist stimmlich, musikalisch und auch spielerisch eine wundervolle Herausforderung, auf die ich mich wahnsinnig freue", sagt von Randow mit Blick auf den Sommer.

"Xenia hat sich seit ihrem ersten Auftritt in der Zwingenberger Sommersaison 2015 als Sängerin grandios weiterentwickelt. Daher war von Anfang klar, dass sie unsere Agathe im Jubiläums-Freischütz wird", unterstreicht Rainer Roos. Xenia von Randow hat ihr Gesangsstudium an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf absolviert. Als Opern- und Konzertsängerin ist sie bereits Gast an vielen Theatern und Konzerthäusern gewesen. Bei den Zwingenberger Schlossfestspielen war sie auch als "Susanna" in Mozarts "Die Hochzeit des Figaro" und als "Adina" in Donizettis "Liebestrank" zu sehen.

Info: Gespielt wird "Der Freischütz" von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. August. Karten für alle Veranstaltungen gibt es unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de und bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Mosbach.