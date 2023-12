Schloßau/München. (pm) "Unsere Brotbibel" heißt das neue Brotbackbuch von Starkoch Johann Lafer, das er gemeinsam mit dem Direktor der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim verfasst hat. Mit dabei sind 44 ausgewählte Bäckermeister aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol, welche Johann Lafer auf dem Buchcover als "die Besten" bezeichnet.

Darunter ist auch der Schloßauer Bäckermeister Siegfried Brenneis mit einem Brotrezept aus seiner Heimat, dem Neckar-Odenwald-Kreis.

Die Präsentation des Werkes fand in München während der Internationalen Bäckerausstellung statt. "Es war mir eine Ehre, von Johann Lafer ausgewählt zu werden und zu seinem Backbuch beitragen zu dürfen", erzählt der Schloßauer Bäckermeister stolz.

Die Idee zu seinem Rezept "Odenwälder Kartoffelbrot" entstand, als er auf der Suche nach einem Rezept mit regionalen Rohstoffen war, um die heimische Landwirtschaft zu unterstützen und zu stärken.

Das Brot besteht ausschließlich aus Dinkel, Roggenmehl, Sauerteig, Wasser, Salz und Gewürzen, dazu kommen noch Kartoffeln – alle Zutaten stammen aus dem Odenwald, sind also ganz regional. "Das war mir wichtig, dass sich in meinem Rezept für Johann Lafer auch meine Heimat in dem Brot widerspiegelt", so Siegfried Brenneis.

Einige Backversuche in der heimischen Küche waren notwendig, bis der Schloßauer Backprofi mit seiner Brotkreation zufrieden war. Dann ging es nach Stuttgart in die Bäckerfachschule, wo das Brot für den Food-Fotografen nochmals gebacken wurde.

Mit den tollen Rezepten wurde das Backbuch in wenigen Wochen schon so erfolgreich, dass es vor wenigen Tagen den "Deutschen Kochbuchpreis" in der Publikumswertung gewonnen hat.