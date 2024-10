Schlierstadt. (jm) Tanzen, Lachen und Fröhlichkeit werden demnächst wieder einmal in der nostalgischen Schlierstadter Dorf-Disco "Caribic" vorherrschen, wenn sie am Freitag, 15., und Samstag, 16. November, für ein "Caribic"-Wochenende mit ganz besonderem Hintergrund ihre Pforten öffnet. Disco-Fans – ob in Erinnerung an die begeisternde Atmosphäre "vun domols" oder in der Erwartung, solche Stimmung auch heute einmal nachzuempfinden – sind willkommen. Veranstalter ist diesmal das Odenwald-Hospiz Walldürn, das in Kooperation mit dem "Help!"-Förderverein aus Anlass seines zehnjährigen Bestehens dieses Event organisiert.

Am Freitag (Einlass ab 20 Uhr) sorgt DJ "Amax" für den musikalischen Background. Am Samstag (Einlass ab 20 Uhr) legt der "Caribic"-Altmeister DJ "Hansi" in gewohnter Manier auf.

Möglich wird dieses Disco-Highlight durch die erneute großzügige Überlassung des Areals durch die Familien Seibold. Bürgermeister Jürgen Galm (Osterburken) und Ortsvorsteher Tobias Münch (Schlierstadt) übernehmen die Schirmherrschaft dieses Benefiz-Events, das wie schon die vorausgegangenen "Caribic"-Events bereits im Vorfeld ein überwältigendes Echo auslöste.

Neben dem Odenwald-Hospiz soll auch das Projekt "Wünschewagen" des ASB, bei dem sich eine aus Schlierstadt stammende Ärztin engagiert und dessen Bestreben es ist, todkranken Menschen noch letzte Wünsche zu erfüllen, unterstützt werden.

Der Kartenvorverkauf für beide Eventtage findet online statt, und zwar ab Montag, 14. Oktober. Den Link zur Website gibt es auf www.help-smt.de sowie über die bekannten Social-Media-Kanäle. Ebenfalls sind Tickets ab Montag beim Einrichtungshaus Möbel-Grammlich in Eberstadt zu erhalten. Die Bezahlung läuft über Paypal.