Schefflenz. (zg) Ein großer Tag stand der Schulgemeinschaft der Schefflenztalschule in der vergangenen Woche bevor. Der langjährige Hausmeister Armin Walter wurde in den Ruhestand verabschiedet. Bescheiden, wie er bekannt war, wollte er kein großes "Tamtam" an diesem Tag, doch die Schule war sich einig: "Unser" Armin darf nicht einfach so gehen. So wurde kurzerhand ein Rausschmiss der besonderen Art geplant.

Eine Schar Schüler stürmte gemeinsam mit Lehrkräften zu lauter Musik "Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei" die Aula und stand Spalier für Armin Walter, der nun zum letzten Mal aus seinem Hausmeisterzimmer hinauslief. Unter Applaus und Jubelrufen mit Rasseln, Tröten, Seifenblasen, Plakaten und Konfettikanonen wurde er gefeiert und ihm der Abschied damit möglicherweise nicht ganz einfach gemacht.

Die Grundschüler überraschten ihn mit dem Lied "Lieber guter Hausmeister". Der fröhliche Gesang der Kinder konnte nur einen Bruchteil der Aufgaben wiedergeben, die Walter täglich "in Perfektion und mit Leidenschaft", wie die Schule in einer Mitteilung schreibt, übernahm. Tom Pollex sprach im Namen der Schulgemeinde den Dank aus.

Armin Walter war für die Schülerinnen und Schüler sowie für das gesamte Lehrerkollegium ein vertrauter und geschätzter Mensch, der mit seiner lustigen und charmanten Art immer für alle da und nie um einen lustigen Spruch verlegen war. Ob ein tropfender Wasserhahn, eine klemmende Tür, die Bestückung der Klassenzimmer mit unzähligen Tischen und Stühlen – mit seinem handwerklichen Geschick, seinem Engagement und seiner immer freundlichen und hilfsbereiten Art hat er viele Menschen durch Herausforderungen begleitet.

Doch Walters Arbeit ging auch weit über das Technische hinaus. Er hatte immer ein offenes Ohr für die Lehrer und die Kinder und hat mit seinem Optimismus und seinem Humor nicht nur die Räume der Schefflenztalschule gefüllt, sondern auch die Herzen von all denjenigen, die mit ihm im täglichen Kontakt waren. Er hat über Jahre maßgeblich dazu beigetragen, dass die Schefflenztalschule ein Ort ist, an dem sich alle wohlfühlen. Ein Ort, an dem gelernt, gelacht und gelebt werden kann. Dafür dankte die Schulgemeinschaft von ganzem Herzen.

Unter dem Motto "Du bist nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten" wurde dann ein neuer Werkzeugkoffer überreicht, damit es ihm im Ruhestand nicht langweilig wird und Armin Walter auch in Zukunft alle Herausforderungen des Alltags bewältigen kann. Im Anschluss daran füllten die Kinder und Jugendlichen den neuen Koffer mit allerhand neuen Werkzeugen, auf denen die guten Wünsche der Schülerinnen und Schüler für den Ruhestand verewigt waren. Der Grundschul-Förderverein und die Schulkindbetreuung "Eulenhöhle" überreichten ebenfalls Präsente mit lieben Dankesworten für einen Hausmeister, der immer da war und mit Rat und Tat zur Seite stand, wann immer man ihn brauchte.

Am Ende wurde es ernst: Die "letzte Stunde" hatte geschlagen. Pünktlich zum Gong um 12.25 Uhr wurde Armin Walter von einigen kräftigen Schülern der Werkrealschule im wahrsten Sinne des Wortes "aus der Schule geschmissen".