Schefflenz/Limbach. (cao/stk) Seit dieser Woche ist der Polizeiposten in Schefflenz geschlossen und wird "zumindest bis in den Herbst nicht besetzt". Das teilt Carsten Diemer, Leiter der Pressestelle im zuständigen Polizeipräsidium Heilbronn, auf RNZ-Anfrage mit.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag hatte Ratsmitglied Klaus Markert die Schließung des Polizeipostens am Rande einer Diskussion erwähnt. Bürgermeister Rainer Houck wusste bis dato nichts von einer Schließung, "nur gerüchtehalber", berichtete aber von einem anstehenden Termin mit der Polizeiführung aus Mosbach.

Eine dauerhafte Schließung der Dienststelle am Schulzentrum Schefflenz im Oberen Herrlichweg ist aktuell nicht geplant, betont Diemer. Insbesondere mit Blick auf die Einsatzfähigkeit und zur Gewährleistung von Eigensicherungsgrundsätzen sei die temporäre Maßnahme nötig geworden.

Der Polizeiposten Schefflenz hat ein Soll von drei Stellen, ebenso wie der Polizeiposten Limbach. "Infolge der angespannten Personalsituation", so Diemer, waren in Schefflenz zuletzt noch zwei Beamte tätig, in Limbach drei, wovon zwei im nächsten Monat in den Ruhestand versetzt werden.

"Es bedarf deshalb für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit eines Polizeipostens der vorübergehenden Zusammenführung des Personals sowie weiterer Umsetzungen vom Polizeirevier, sodass dann vier Beamte in Limbach tätig sein werden, davon eine Teilzeitbeschäftigte."

Die Reaktionszeiten bei Notrufen soll sich durch die Zusammenlegung keinesfalls verschlechtern. Diemer: "Für alle Ad-hoc-Einsatzlagen stehen die Einsatzkräfte des Polizeireviers Mosbach rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zu Verfügung."

Die Polizeiposten seinen in erster Linie für den Ermittlungsdienst zuständig und würden etwa bei Unfällen generell nur unterstützend zum Streifendienst ausrücken. Sofern noch Personal verfügbar war, sei die Dienststelle in Schefflenz zu Tageszeiten besetzt gewesen. Auch im vergangenen Jahr habe es eine temporäre Schließung gegeben.

"Grundsätzlich", so Diemer, "kann gesagt werden, dass wir unsere Organisation regelmäßig mit dem Ziel überprüfen, sie bei Bedarf zu optimieren." Gerade sehr kleine Organisationseinheiten wie der Polizeiposten Schefflenz unterliegen solchen Überprüfungen. "Dabei werden unter anderem die aktuelle und absehbare Personalsituation sowie das veränderte Kontakt- und Anzeigeverhalten der Bevölkerung betrachtet", macht der Polizeisprecher deutlich.

Fixe Sprechzeiten gab es in der Schefflenzer Dienststelle nicht. Wer Kontakt mit der Polizei aufnehmen will, tue dies heute überwiegend telefonisch, so Diemer. "Die Betreuung vom Polizeiposten Limbach oder vom Polizeirevier Mosbach aus ist in diesen Fällen uneingeschränkt gewährleistet."