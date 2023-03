Von Karl Wilhelm Beichert

Schefflenz. Das einzige kontroverse Thema der Gemeinderatssitzung in Schefflenz am Montagabend ergab sich in der Bürgerfragestunde. Es ging erneut um den Bau der Windräder im Waidachswald.

Manfred Ernst fragte unter anderem, warum zu dem Thema vor zwei Jahren keine Bürgerversammlung stattgefunden habe. Bürgermeister Rainer Houck antwortete,