Von Stephanie Kern

Schefflenz. Eine "Lawine an Reformen" habe die Rückkehr des neunjährigen Gymnasiums im Bildungsbereich in Baden-Württemberg ausgelöst. Diesen erklärenden Satz schickte Markus Hebestreit seinem Vortrag im Schefflenzer Gemeinderat am Montagabend voraus. Hebestreit ist Schulleiter der Schefflenztalschule, eine Haupt- und Werkrealschule mit Standorten in