Schefflenz. (dda) Es ist ein Holzhaus mit Herzchenfensterläden und einem blühenden Blumenkasten auf dem Fensterbrett. Auf jeder Alpenwiese würde sich das Haus gut machen. Wunderschön sieht es aber auch am Rand der B292 auf Höhe von Mittelschefflenz aus.

Hier hat Andrea Schmitt ihren Hof. Gemeinsam mit ihrem Bruder Andreas Feil hatte sie die Idee, an diesem Standort eine Regio-Alm zu eröffnen. Das Häuschen ist nämlich nicht nur schön anzusehen. Im Innern bietet es eine regionale Produktauswahl.

Immer saisonal angepasst, beliefern umliegende regionale Erzeuger die Alm und bieten so Zugang zu heimischen Lebensmitteln mit geringer Transportstrecke. Das Kooperationsprojekt der Familien Fischer, Gätschenberger und Fritze Beck startet erfolgreich. "Wir haben schon in den ersten Tagen festgestellt, dass unsere Regio-Alm gut angenommen wird", freute sich Andrea Schmitt, am Samstag bei der offiziellen Eröffnung.

Natürlich war es viel Arbeit, das alles auf den Weg zu bringen, und das Projekt verursachte Kosten in Höhe von 120.000 Euro bis zur Realisierung. Dr. Andreas Hildenbrand von der IHK Rhein-Neckar betonte, dass der Weg dahin besonders steinig gewesen sei. So erhielten erst ein paar der im Häuschen stehenden Automaten eine Zusage, andere hingegen sollten keine Förderung bekommen.

"Da das Projekt wirklich gelungen ist und einen erkennbaren Mehrwert im Sinne des Leader-Förderprogramms bietet, haben wir uns sehr gefreut, dass letztendlich die Fördersummen von 55.000 Euro bewilligt werden konnte." Er ergänzte auch, dass sich das Land Baden-Württemberg und das manchmal fern wirkende große Europa hier im Kleinen vor Ort engagierten. "Hier kommt wirklich etwas bei den Menschen in unserer Region an".

Auf den Einkauf freuten sich auch die Bürgermeister der beliefernden Gemeinden, die es sich nicht nehmen ließen, bei bestem Wetter zur Eröffnung der neuen Regio-Alm zu gratulieren. Der Schefflenzer Bürgermeister Rainer Houck lobte, dass hier künftig rund um die Uhr hohe Qualität aus der Region erworben werden kann. Tag und Nacht stehen die Automaten der Regio-Alm zur Verfügung.

Gekauft werden können saisonale Wurst- und Fleischspezialitäten an einem Automaten der Metzgerei Fischer, viele verschiedene Obstarten und Produkte wie Apfelchips, Kartoffeln, Schlemmerkisten oder Eier bietet der Automat der Familie Gätschenberger. Im dritten Automaten, der von der Bäckerei Fritze Beck aus Großeicholzheim bestückt wird, finden sich frische Bio-Backwaren. Bürgermeister Thomas Ludwig aus Seckach freute sich mit den vielen Gästen, die zur feierlichen Eröffnung gekommen waren, über den gelungenen Start.

"Die Regio-Alm lädt getreu dem Motto ,Heimat lieben, stärken und genießen’ herzlich dazu sein, unserer Region einen Geschmack zu verleihen", betont das engagierte Team. Selma Troißler von Fritze Beck bedankte sich im Namen der zukünftigen Bestücker bei der Leader-Geschäftsstelle, aber auch der Familie Schmitt für die gelungene Realisierung dieses regionalen Aushängeschildes.

Neben guten Parkmöglichkeiten bietet die Alm auch eine Sitzbank, die Wanderer und Radfahrer zur Rast einlädt, sodass man beim naturnahen Ausflug gleich die Produkte kosten kann, die auf den Feldern der Gegend gewachsen sind und hier erzeugt wurden.