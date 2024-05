Von Stephanie Kern

Schefflenz. Es ist noch ein knapper Monat, bis die Gemeinderäte landauf-landab neu gewählt werden. Dass trotz bevorstehender Neuwahl noch einiges zu tun ist in den Gemeinden, zeigte die Tagesordnung des Gemeinderats in Schefflenz am Montagabend. Zwölf Tagesordnungspunkte galt es zu verhandeln, nicht alle hatten Gewicht und Auswirkungen auf die Zukunft,