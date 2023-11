Der Zufall regiert im Gemeindewald

Von Stephanie Kern

Schefflenz. Holzvollzug, zufällige Nutzung, Vornutzung und Hauptnutzung – es ist ein ganz eigenes Vokabular, das bei der Vorstellung des "Forstlichen Natural- und Finanzplans" den Gemeinderäten zu Ohren kommt. In Schefflenz waren in der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Montagabend Revierförster Gerd Hauck und Steffen Meyer, neuer