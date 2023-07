Von Ursula Brinkmann

Limbach. Im Leitbild der Gemeinschaftsschule Limbach steht dieser Satz an erster Stelle: "Die Schule am Schlossplatz ist eine gewaltfreie Schule." Dass dieser Satz keine bloße Floskel ist, unterstrich man vor anderthalb Jahren, als man in das Netzwerk "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" (SORSMC) aufgenommen wurde. An bundesweit rund 4000 Schulen haben rund zwei Millionen Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften entschieden: Sie wollen eintreten für eine Welt, in der die Gleichwertigkeit aller Menschen gelebt wird.

Schulen können sich Paten für ihren Einsatz suchen. Das hat der Limbacher Lehrer Ole Schoenmakers getan. Er ist Fan der Band "Radio Doria" von Jan Josef Liefers und hat den Schauspieler und Musiker einfach angesprochen. So wurde der Prominente aus Berlin zum ersten (und bisher einzigen) Mal SORSMC-Pate – in Limbach im Odenwald.

Zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Netzwerk Anfang 2022 war ein Besuch des Paten in der Gemeinschaftsschule zwar geplant, aber coronabedingt nicht möglich gewesen. Liefers schickte damals eine Video-Botschaft und erklärt darin, was er nun vor der nahezu vollständig versammelten Schüler- und Lehrerinnenschaft wiederholte: "Wir sind nicht alle gleich, aber wir sind alle gleich wertvoll." In der eigenen Kindheits- und Jugendzeit in der DDR sei er mit rassistischen Vorbehalten konfrontiert gewesen, die er nicht verstanden habe. "Dieser Unsinn setzt sich in unseren Köpfen fest. Dagegen könnt ihr jetzt was tun."

Sie tun es, die Schülerinnen und Lehrkräfte, der Förderverein und die Gemeinde als Schulträgerin. Sichtbar künden davon Willkommensfähnchen am Eingang in allen Sprachen, die an der Schule auch gesprochen werden. Wichtiger aber ist, was im Schulalltag passiert. Auch mit gezielten Projekten und Aktionen will man die Aufmerksamkeit auf das Ziel einer diskriminierungsfreien Schulgemeinschaft lenken. Schulleiterin Martina Meixner: "Wir gehen konsequent gegen Gewalt vor, fragen aber auch nach dem Warum." Das Ziel, in einer Welt zu leben, in der die Menschenwürde für alle gilt, das habe man an der Schule am Schlossplatz ganz gut im Griff.

Liefers und seine Frau Anna Loos, ebenfalls eine bekannte Schauspielerin, leben mit ihren beiden Töchtern in Berlin und waren insbesondere davon beeindruckt, dass die Kampagne auch auf dem Land ihre Akteure findet. So was in Berlin zu machen, sei ja "en vogue", stellte Loos fest, "aber in so einer kleinen Stadt finde ich das besonders faszinierend, toll und unterstützenswert."

Die "kleine Stadt" schmeichelte ihrem Bürgermeister Thorsten Weber, der das Goldene Buch der Gemeinde Limbach mitgebracht hatte. Egal ob Dorf, Stadt oder Land, würdigte er das Engagement des Schauspielers, denn "das Thema Rassismus ist in unserer Gesellschaft inzwischen leider allgegenwärtig". Was wiederum Schulleiterin Meixner an Situationen erinnerte, mit denen man auch in Limbach zur Zeit der großen Flüchtlingsbewegungen im Jahr 2015 konfrontiert gewesen sei. "Da war viel Angst bei den Eltern oder in den Vereinen." Damals habe sie gewusst: "Da müssen wir als Schule vorankommen."

Man ist vorangekommen, über die Kinder, die offen waren füreinander. Dass die Erwachsenen von ihnen lernen können, davon ist Jan Josef Liefers überzeugt. "Ihr habt alles, was ihr braucht, um Rassismus zu überwinden. Jetzt!" Es seien die Erwachsenen, die es wieder vergessen würden. Liefers’ Wunsch: "Bewahrt euch das, denn Kinder sind in vielen Dingen sehr viel schlauer als Erwachsene." Die Haltung "Ich bin besser als gut" sei ein menschlicher Denkfehler.

Einem Egalisieren redete der prominente Gast trotzdem nicht das Wort. "Wir unterscheiden uns voneinander: Der eine ist besser in Mathe, die andere besser im Sport." Von den Unterschieden handelte auch ein Song, extra geschrieben von Ole Schoenmakers für den ungewöhnlichen Anlass, vorgetragen von einem Schülerchor mit Lehrerband: "Kleine, Große, Röcke, Hose, Mädchen, Jungen – alle sind gelungen. Manche schlauer, manche nur genauer. Moslems, Christen, Juden, Atheisten."

Loos und Liefers klatschten dem Vortrag Beifall. Klatschten ebenso, als eine andere Gruppe die Begriffe Courage und Rassismus erst erklärte und dann Buchstabe für Buchstabe übersetzte. "Daumen runter", hieß es da für "Rechtsextremismus, Ausgrenzung, Schlägerei, Streit, Intrigen, Mobbing, Skrupellosigkeit, ungemütlich, Stigmata". Die Anfangsbuchstaben ergeben: Rassismus.

Jan Josef Liefers und Anna Loos, im Campingbus angereist, leger und mit Badelatschen gekleidet, gaben sich von Anfang sehr nahbar und ungekünstelt, schüttelten Hände und beantworteten Fragen. Nach den Vor- und Beiträgen wurden sie von den Kindern und Jugendlichen bestürmt. Autogramme und Selfies brachten den Schauspieler bei ohnehin hohen Temperaturen noch mal mehr ins Schwitzen.

Mit einem Darsteller, der dieser Altersklasse insbesondere aus dem Film "Das Pubertier" bekannt ist, lichtet man sich gern ab. Das aber, wofür er nun "der Pate" ist, wird an der Schule am Schlossplatz schon so überzeugend gelebt, dass Umar, Aisa und Moschda finden: "Die Aktion ist super. Unsere Schule ist super!"