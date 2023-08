Michelstadt. (RNZ) Schafe mitten in der Stadt? Das gibt es am Wochenende beim 28. Odenwälder Schäfertag, zu dem der Schäferverein Odenwaldkreis am Sonntag lädt. An der historischen Kellerei und dem daran anschließenden Burggraben und Wall gibt es von 10 bis 18 Uhr an verschiedenen Stationen viel Wissenswertes über Schafe, die Natur, Bienen, Wald und unsere Umwelt zu erfahren.

Los geht es sogar schon am Samstag, wenn die Schafherde Einzug in die Stadt hält. Gegen 18 Uhr werden von Steinbach aus rund 60 Schafe quer durch Michelstadt geführt. Ziel ist der Burggraben, wo die Herde dann den Sonntag verbringen wird.

Am Sonntag heißen dann Schäfer, Vereine und Intuitionen die Gäste willkommen. Im Kellereihof und auf dem Wall am Burggraben stehen sie mit zahlreichen Info-Ständen bereit. Mit dabei sind unter anderem der Imkerverein Erbach-Michelstadt, der Naturpark Odenwald Bergstraße, Jörg Sprang, der Schafswolle verarbeitet, Mossautaler Seife, Odenwald Mobil und das Michelstädter Forstamt.

Der Schäferverein Odenwald zeigt live das Scheren von Schafen. Der Förderkreis Historisches Michelstadt hat die Kainsbacher Mühle geöffnet. In der voll funktionstüchtigen Mühle zeigt der Mühlenwart, wie die Mehlproduktion funktioniert. Die Stadtwerke Michelstadt machen einen Wasserausschank. Die Cittàslow-Gruppe bietet Führungen durch den Beerengarten an. Im Torraum gibt es eine Ausstellung zum Thema Viehhaltung zu sehen.

Info: Michelstadt, Samstag, 12. August, 18 Uhr, Sonntag, 13. August, 10 bis 18 Uhr, Kellereihof.