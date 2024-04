Adelsheim/Osterburken. (pm/RNZ) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird ab Donnerstag, 25. April, unter Vollsperrung in drei Bauabschnitten die aufgrund ihres Alters schadhafte Fahrbahndecke der B292 zwischen Adelsheim und Osterburken sowie der Ortsumgehung Osterburken auf einer Länge von insgesamt rund 7,4 Kilometern abgetragen und erneuert. Die darunterliegenden Schadstellen werden ebenfalls beseitigt.

Parallel dazu wird die Stadt Adelsheim voraussichtlich ab Mitte Juni eine innerörtliche Baumaßnahme an der B 292 (Obere Austraße) umsetzen. Die Stadt wird darüber in einer separaten Pressemitteilung informieren. Ursprünglich sollte diese Maßnahme auch Ende April starten. Doch wie vonseiten der Stadt auf Nachfrage der RNZ zu erfahren war, ist die von der Stadtverwaltung beauftragte Baufirma erst ab Mitte Juni verfügbar.

Die Baumaßnahmen mit entsprechenden Umleitungsführungen wurden im Vorfeld aufeinander abgestimmt, um die Beeinträchtigungen und Sperrungen möglichst gering zu halten, lässt das Regierungspräsidium verlauten.

Der Baustellenbereich des ersten rund 2,7 Kilometer langen Bauabschnitts befindet sich ab Ortsausgang Adelsheim (B 292) bis zum Ortseingang Osterburken (L 1095). Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die Umleitung verläuft über die Ortsumgehung Adelsheim-Osterburken über den Anschluss Adelsheim-Nord durch den Eckenbergtunnel bis zum Anschluss Osterburken-Ost/L 515 am Regionalen Industriepark Osterburken. Eine Ausfahrt am Verkehrsknotenohr Tunnelportal-Ost ist in dieser Zeit nicht möglich.

In den anschließenden zwei Bauabschnitten wird die Fahrbahndecke der B 292 an der Ortsumgehung Osterburken ab dem Bereich Kirnautalbrücke auf rund 4,7 Kilometer erneuert, zunächst bis zum Anschluss Osterburken-Ost/L 515 (3,8 Kilometer) und danach noch weitere 0,9 Kilometer bis über den Anschluss K 3953 Wemmershof hinweg in Richtung Bundesautobahn A 81, Anschlusstelle Osterburken/Ravenstein. Dazu wird das Regierungspräsidium zu gegebener Zeit in separaten Pressemitteilungen informieren.

Die Kosten der Fahrbahndeckenerneuerung in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro werden vom Bund getragen.