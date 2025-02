Adelsheim. (joc) Wichtige Weichenstellungen für die künftige Großbaustelle Lachenstraße nahm der Gemeinderat am Montag in der öffentlichen Sitzung vor. In der wichtigen Verkehrsader in der Adelsheimer Innenstadt stehen umfangreiche Sanierungen des Wasser- und Abwassernetzes an.

Am Montag wurden hierfür die Tiefbauarbeiten vergeben, die ein Volumen von über einer halben Million Euro