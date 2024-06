Hardheim. (jam) Das Hardheimer Sommerfest bietet am Wochenende vom 28. bis 30. Juni ein umfassendes Programm rund um den Hardheimer Schlossplatz. "Drei Tage und Nächte wird gefeiert", verspricht Bürgermeister Stefan Grimm in der Ankündigung. Besucher erwarten auf und um den historischen Schlossplatz allerlei Unterhaltung und kulinarische Leckerbissen. Die Bewirtung übernehmen die lokalen Vereine, die neben bewährten und außergewöhnlichen Speisen leckere Cocktails anbieten.

Auf der großen Show-Bühne und dem Pausenhof der Schule bietet das Sommerfest über die Tage verteilt Kindershows und in den lauen Sommerabenden Live-Musik bei freiem Eintritt und für jeden Geschmack: von zünftiger Blasmusik über Pop und Rock bis hin zum Punk- und Hardrock für die Jugend und Junggebliebenen.

Zahlreiche Attraktionen wie Spiel- und Bastelstationen und der Vergnügungspark auf dem Kirchplatz dürften bei Kindern für gute Laune sorgen und den Eltern Luft geben, bei den vielfältigen Angeboten des Familieneinkaufstags am Sonntag zuzuschlagen.

Ein buntes Rahmenprogramm mit Flohmarkt am Bahnhof, Bilderbuchautokino und Ausstellungen in der Erftalhalle und der Gemeindebibliothek runden das Hardheimer Sommerfest ab. Zum Auftakt sticht Bürgermeister Stefan Grimm am Freitagabend auf dem Schlossplatz das Bier an.

Freitag, 28. Juni

> Ab 18.30 Uhr: Allgemeiner Festbetrieb rund um das historische Schloss und den Kirchplatz mit Vergnügungspark. Der DLRG-Förderverein und die DLRG-Jugend bewirten gemeinsam mit der KjG, dem Tennisclub und der Handballabteilung des TV.

> 19.30 Uhr: Bürgermeister Stefan Grimm eröffnet das Hardheimer Sommerfest mit dem Bieranstich auf dem Schlossplatz. Die musikalische Umrahmung gestaltet die Bretzinger Musikkapelle. Grußworte gibt es von Bürgermeister Grimm, Oberstleutnant Andreas Kirchner vom Panzerbataillon 363 und dem BdS-Vorsitzenden Elmar Günther.

> 21 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit der Band "RockIt" auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz bei freiem Eintritt.

> 21 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit der Band "Thrashflegel" auf dem großen Pausenhof der Schule bei freiem Eintritt, präsentiert von den Handballern des TV.

Samstag, 29. Juni

> 9 bis 15 Uhr: Flohmarkt am "Bahnhof 1910" unter dem Motto "Mode, Möbel und Lieblingsstücke von Abendkleid bis Zuckerdose".

> 13.15 Uhr: Radtour des Vereins Mühlenradweg Erftal für alle Freizeitradler und Fahrradgruppen. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr auf dem Norma-Parkplatz. Das Ende ist für 15.45 Uhr auf dem Schlossplatz vorgesehen.

> Ab 14 Uhr: Allgemeiner Festbetrieb rund um das historische Schloss und den Kirchplatz mit Vergnügungspark. Zusätzlich zum DLRG-Förderverein, der DLRG-Jugend, der KjG, dem Tennisclub und der Handballabteilung des TV bewirtet die FG "Hordemer Wölf".

> 14 bis 18 Uhr: Ausstellung in der Erftalstube. Der Förderverein des Walter-Hohmann-Schulzentrums zeigt Klassenfotos der Abschlussklassen von 1953 bis heute und die Neugestaltung des Schulpausenhofs.

> 14 bis 18 Uhr: Präsentation "Hardheim gestern und heute aus einer anderen Perspektive" von Klaus Rubel in der Erftalhalle.

> 14 bis 18 Uhr: Kinderschminken, geflochtene Haarsträhnen in schönen bunten Farben mit Perlen und Glitzertattoos am Stand der FG "Hordemer Wölf".

> 14 bis 19 Uhr Bastelarbeiten für Kinder und Kinderschminken am Stand der Bundeswehr Hardheim (Patenkompanie SOCC) im Alpengarten.

> 16 bis 16.15 Uhr: Auftritt des Gemeindekindergartens "Kindervilla Kunterbunt" auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz.

> 21 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit der Band "Crunchem" auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz bei freiem Eintritt.

> 21 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit der Band "5K and the Elephant" auf dem großen Pausenhof der Schule bei freiem Eintritt, präsentiert von den Handballern des TV.

Sonntag, 30. Juni

> 10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Schlossplatz.

> Ab 11 Uhr: Allgemeiner Festbetrieb rund um das historische Schloss und den Kirchplatz mit Vergnügungspark. Zusätzlich zu den Vereinen vom Samstag bietet das Krankenhaus Hardheim einen Mittagstisch an.

> 11 bis 16 Uhr: Ausstellung in der Erftalstube (siehe Samstag).

> 11 bis 18 Uhr: Präsentation in der Erftalhalle (siehe Samstag).

> 11 bis 18 Uhr: Kinderschminken, geflochtene Haarsträhnen in schönen bunten Farben mit Perlen und Glitzertattoos am Stand der FG "Hordemer Wölf".

> 11 bis 17 Uhr: Bastelarbeiten für Kinder und Kinderschminken am Stand der Bundeswehr Hardheim (Patenkompanie SOCC) im Alpengarten.

> 11.30 bis 17 Uhr: Verkauf von Eisspezialitäten, Eiskaffee und Eisschokolade bei einem Steh- und Straßencafé in der Jahnstraße bei der evangelischen Kirchengemeinde.

> 12 bis 14 Uhr: Auftritt des Schweinberger Musikvereins auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz.

> 13 bis 16 Uhr: Tag der offenen Tür im Marstallgebäude: Die ElBA- und SpieKo-Räume des DRK-Kreisverbands Buchen im Obergeschoss des Marstallgebäudes können ebenso wie das neu eingerichtete Trauzimmer für standesamtliche Hochzeiten im Erdgeschoss besichtigt werden.

> 13 bis 18 Uhr: "Verkaufsoffener Sonntag" in den Hardheimer Geschäften mit vielen Aktionen und Attraktionen.

> 14 bis 17 Uhr: Ausstellung gestrickter und gehäkelter Exponate vom Handarbeitstreff "Wollkorb" in der Gemeindebibliothek.

> 14.30 bis 14.45 Uhr: Auftritt der "Zumba-Kids" der Turnabteilung des TV auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz.

> 15 bis 15.45 Uhr: Bilderbuchautokino für Kinder ab drei Jahren mit Popcorn und Erfrischungsgetränk in der Gemeindebibliothek.

> 16 bis 16.20 Uhr: Auftritt der Minischautanzgruppe des SV Gerichtstetten mit "Die frechen Früchtchen" auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz.

> 17 bis 20 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit der Sängerin Denise Naser auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz bei freiem Eintritt.