Von Stephanie Kern

Mosbach. Rot, das war am Freitagmittag definitiv die angesagteste Farbe auf dem Mosbacher Marktplatz. Wer grün, schwarz oder grau trug, der fiel schon auf unter den 650 Schülerinnen und Schülern, die sich hier versammelt hatten, um eine Botschaft zu überbringen: 150 Jahre Rotkreuzbewegung in Mosbach werden in diesem Jahr gefeiert. Und den Auftakt zu