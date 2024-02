Buchen. (RNZ) "Die Faschenacht in Buche, die muscht besuche!" Das Motto der FG "Narhalla" für diese Kampagne gilt vor allem heute, wenn sich beim bunten Rosenmontagsumzug der große Gaudiwurm mit 38 Zugnummern durch die Straßen Buchens schlängelt – ein Muss für alle Fastnachtsbegeisterten aus der Region. Umzugsbeginn ist um 14.11 Uhr, die Zugaufstellung ist ab 12 Uhr in der Bahnhofstraße bzw. der Hettinger Straße. Von dort geht es dann über die Schütt-, Amts- und Vorstadtstraße sowie die Walldürner Straße bis zur Eisenbahnstraße bzw Am Haag. Der Abschluss ist dann am und im "Narrenescht", wo noch kräftig weitergefeiert werden kann.

Folgende Zugaufstellung ist für den närrischen Rosenmontagsumzug vorgesehen:

> 1. "Huddelbätze"

> 2. Stadtkapelle Buchen

> 3. Herzlis Alis Gruppe

> 4. Morrehexe Buchen

> 5. Morreschnorranten Buchen: "44 Jahre Morreschnorranten"

> 6. Kinder- und Jugenddorf Klinge: "Klingeteufel Seckach"

> 7. FG "Hossa Schefflenz": "Geschöpfe der Nacht"

> 8. TSV/Dorfgemeinschaft Hollerbach: "Hollerbacher Maler"

> 9. FG "Klingemänner" Waldhausen

> 10. "Gäässwärmerzunft Alleze"

> 11. Steinzeittrommler 1980

> 12. "Saubach Hexa" Bietigheim-Bissingen

> 13. FC Viktoria Hettingen: Ladies-Sportgruppe "#Stayfit", "Barbies"-Fußgruppe

> 14. FG "Bedemer Hannmertli"

> 15. TSV Buchen, Team Handball: "Handballer Eiskalt"

> 16. Musikverein Hettigenbeuern

> 17. FG "Götzianer Heddebör

> 18. Kultur- und Heimatverein Unterneudorf: "Lustige Brunneputzer"

> 19. Jugend-/Heimatverein Stürzenhardt: "Sterzter Bergzipfel"

> 20. Freiwillige Feuerwehr Buchen: "Fire and peace"

> 21. FG "Aichelscher Schnäischittler"

> 22. Musikverein Seckach

> 23. FG "Seggemer Schlotfeger": "88 Jahre Faschenacht in Seggi"

> 24. Männerballett Buchen: "Saubach-Piraten"

> 25. Musikverein Heidersbach

> 26. FG "Hederschboch Dick Do"

> 27. Narrenzunft "Rouschebercher Milchsäuli"

> 28. "Rauchschwalbe" Bofsheim

> 29. Musikverein Schlierstadt

> 30. FG "Aaldemer Dunder"

> 31. "Schefflenzer Brüggebrunzer": "Rocker"

> 32. FG "Sattelbacher Ratze"

> 33. FG "Zimmermer Fugschelöcher"

> 34. "Schernjer Steeoicher" Scheringen

> 35. Musikkapelle Eberstadt

> 36. NZ "Elementis" Odenwald Schefflenz

> 37. FG "Narrhalla" Buchen: Bleckerwagen

> 38. FG "Narrhalla" Buchen: Elferratswagen