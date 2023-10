Wo es potenzielle Flächen für Windkraft gibt

Rosenberg. (F) Eine etwas andere Waldbegehung als sonst am Ende eines Jahres üblich unternahm der Rosenberger Gemeinderat am vergangenen Samstag. Er schaute sich diesmal kein Waldbild an, sondern die möglichen Windpotenzialflächen, über die derzeit im Gemeinderat und in den Ortschaftsräten der einzelnen Ortsteile beraten wird. Das Thema "Windkraft" wird erneut auf die Gemeinde zukommen.

