Von Daniela Käflein

Rosenberg. "Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht." Dieses Zitat von Berthold Brecht hat sich Felicia Ruhland vom Gnadenhof "Animal Hope" in Rosenberg auf die Fahnen geschrieben. Für ihre 75 vierbeinigen Schützlinge, für die sie Unterstützung gut gebrauchen kann, veranstaltet sie am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, ein Sommerfest mit Kinderprogramm und Flohmarkt auf ihrem Gnadenhof im Heuweg 5 in Rosenberg. Das Busunternehmen Hettinger hat einen Pendelverkehr eingerichtet, der stündlich zwischen dem Bahnhof Rosenberg und dem Gnadenhof verkehrt.

Verstoßen, alt, krank, ungewollt oder nicht mehr in die Lebensumstände passend: Auf ihrem Hof haben schon viele hilfsbedürftige Tiere Zuflucht gefunden. Insgesamt sind es zurzeit 75. Berührend, manchmal auch sehr erschütternd, sind die Geschichten, die Felicia Ruhland über ihre Tiere erzählt. Dazu gehören acht Pferde, zwölf Hunde, vier Rinder, neun Esel, sechs Ponys, zwei Hängebauchschweine, zwei Hausschweine, fünf Ziegen und sieben Katzen.

"Schon mit sechs Jahren bin ich Tierschützerin gewesen. Ich tue nur das, was mein ureigenstes Wesen ist", lacht die blonde Frau, die alle auf dem Hof nur Fe nennen. Sie wirkt nicht gestresst, obwohl sie von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends körperlich arbeitet. Und das jeden Tag. Ohne Urlaub.

Doch. Einmal im letzten Jahr. Ihre Töchter – "wunderbare Töchter", wie sie selbst sagt – hatten ihr den geschenkt. "Aber prompt hatte einer meiner Hunde einen Bandscheibenvorfall. Außerdem hatte ich Heimweh nach meinen Tieren", gesteht die 54-Jährige.

"Zwar ist es harte Arbeit und es ist viel Kummer dabei. Aber es ist mein Leben", weiß die Tierschützerin, die alles andere als einen unglücklichen Eindruck macht. Viele ihrer Schützlinge haben ein sehr schweres Leben gehabt. Tiere, die in ihre Obhut übergehen, haben ihren Endplatz gefunden und dürfen in Würde das Leben genießen.

Es gibt immer viel zu tun, sieben Tage die Woche, auch am Wochenende und unabhängig von Witterung und Jahreszeit: Es wird ausgemistet, neu eingestreut, frisches Wasser bereitgestellt und bei Bedarf Medikamente vergeben. Auch die persönliche Pflege ihrer Schützlinge kommt nicht zu kurz.

"Tierquälerei geschieht häufig nicht deshalb, weil die Menschen böse sind, sondern aus Dummheit und Unwissenheit", so die Erfahrung der ausgebildeten Tierpflegerin. Ihre Aufgabe sieht sie nicht nur darin, Tieren in Not zu helfen. "Ich möchte Aufklärungsarbeit rund um die Tierhaltung leisten. Dazu ist auch das Sommerfest bestens geeignet", erklärt sie.

Obwohl ihre Plätze auf dem Hof begrenzt sind und sie auch in Zukunft nicht mehr mehr als 75 Tiere insgesamt aufnehmen kann, möchte sie wenigstens als Gesprächspartner Hilfe bieten oder mit ihrer langjährigen Erfahrung in Not geratene Tierhalter unterstützen. Und wenn das jemand kann, dann Felicia Ruhland!

Bei ihrem neuen Dach auf dem Stall hatte sie einfach Pech. Es regnet rein, und das Quartier müsste dringend repariert werden. Nicht zuletzt dafür sollen die Einnahmen aus dem bevorstehenden Sommerfest dienen. Gegenwärtig, so stellt sie fest, verlieren immer mehr Menschen die Bodenhaftung. Corona habe diese Entwicklung beschleunigt. Gerade in dieser Zeit hätten sich viele Menschen "Tiere als Ersatz" beschafft.

Aber auch aufgrund der steigenden Preise seien manche Menschen zurzeit schlicht und ergreifend nicht mehr in der Lage, ihren Tieren Futter zu kaufen oder mit ihnen zum Tierarzt zu gehen. Fast wöchentlich habe sie momentan Anrufe von Menschen, die diese Kosten nicht mehr tragen könnten.

"Bei den Kindern wird die Saat für den richtigen Umgang mit Tieren gelegt", so die Tierpflegerin. Deshalb habe sie auch Kindergärten und Schulen, wie beispielsweise die Astrid-Lindgren-Schule oder das Ganztagsgymnasium Osterburken, auf dem Hof. "Schon auf meinem früheren Gnadenhof bei Pforzheim habe ich Tierschutz zum Anfassen betrieben", sagt sie weiter.

Nirgendwo könnten Kinder besser erfahren, was Liebe, Geduld und Toleranz bewirken können, als auf dem Gnadenhof, ist sie sich sicher. Vom Bund deutscher Tierfreunde erhalte sie einen Pflegekostenzuschuss für Futter und Tierarztkosten. Trotzdem reiche das nicht aus, um alle Kosten zu decken.

"Jeder Mensch ist vom Leben gebeutelt und hat seine Narben", so ihre Überzeugung. Umso mehr freut sie sich über ihre Helfer auf dem Hof und unterstreicht: "Immer mehr geht verloren, dass die Menschen in Leidenschaft für etwas brennen. Aber hier bei ,Animal Hope’ gibt es das noch."

Info: Das Sommerfest auf dem Gnadenhof "Animal Hope" in Rosenberg findet am Samstag, 13. Juli, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 14. Juli, von 11 bis 17 Uhr statt. Es gibt Foodtrucks, ein Kinderprogramm, eine Tombola, eine Hofführung und einen Flohmarkt inklusive Reiterzubehör.