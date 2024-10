Von Andreas Hanel

Rosenberg. Was schon länger absehbar war, ist nun Gewissheit: Der Autozulieferer Magna wird Ende 2026 das Werk in Rosenberg schließen. Bis dahin sollen noch ausstehende Aufträge abgearbeitet werden. Bereits ab Januar 2025 soll mit dem Abbau von 100 Stellen begonnen werden. Aktuell sind etwa 350 Mitarbeiter am Standort Rosenberg beschäftigt, die in eine