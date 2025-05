Von Andreas Hanel

Rosenberg. Billiger wird in der letzten Zeit nicht so wirklich etwas. Das gilt auch für die Ausgaben der Verlässlichen Grundschule in Rosenberg. Und deshalb hat die Verwaltung eine moderate Erhöhung der Gebühren vorgeschlagen. Der Gemeinderat folgte diesem Vorschlag in seiner Sitzung am Dienstag. Trotz der Anhebung liegt man weiterhin unter den