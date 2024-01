Rosenberg. (ahn) "2019 waren es noch 604 Beschäftigte, heute sind es 358", erklärte Lothar Harlacher, der Betriebsratsvorsitzende des Rosenberger Magna-Werks, den rund 180 Mitarbeitern aus allen Bereichen, die sich zum Schichtwechsel am gestrigen Donnerstag auf dem Hof des Werks versammelt hatten. Vor dem Hintergrund dieses Abwärtstrends bezüglich der Arbeitsplätze wollten sie wissen, wie es um ihre Zukunft bestellt ist.

Die Antwort: Der Magna-Standort in Rosenberg "ist mehr als gefährdet", sagte Harlacher. Denn jahrelang habe man von Arbeitgeberseite aus versäumt, vor dem Hintergrund des stark umkämpften Automobilzuliefermarkts und des Erstarkens der E-Mobilität notwendige Transformationsprozesse in Gang zu setzen. "Das obere Management ist an einer gemeinsamen Transformation des Standorts in eine neue Zukunft nicht interessiert", erklärte Birgit Adam von der IG Metall Tauberbischofsheim, die zuständige Gewerkschaftssekretärin, die ebenfalls vor Ort war.

Die Versammlung auf dem Werkshof war indes kein Warnstreik – noch nicht. Dazu könnte es aber noch kommen, schließlich sei man erst am Anfang der "Eskalationsleiter". Denn wenn keine entsprechenden Prozesse eingeleitet werden, wird Ende 2026 nur noch Arbeit für rund 140 Menschen vorhanden sein, und der Standort würde mit seinem Fixkostenanteil nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, so die Einschätzung Adams. "Wir sehen die Gefahr, dass Magna auf kurz oder lang den Standort schließen würde."

Doch der Reihe nach: Seit etwa drei Jahren fordern die Belegschaft, der Betriebsrat und die IG Metall ein, dass sich etwas ändern muss, dass man sich neu aufstellt. Denn von den vier Produkten, die Magna in Rosenberg vor allem für Schaltgetriebe produziert, "laufen zwei Mitte bzw. Ende des Jahres aus", erklärt Lothar Harlacher.

Um den Standort in eine Zukunft zu führen und zu transformieren, wäre längst viel mehr Engagement auf Seiten des oberen Managements notwendig. "Aber davon ist leider nichts zu spüren", so Birgit Adam. Damals seien sich das mittlere Management vor Ort und General Manager Gernot Doneleit einig gewesen, dass man den Prozess packen würde, informierte Harlacher. Man habe versucht, neue Produkte zu installieren. "Doch der Konzern wollte nicht."

Für einen solchen Transformationsprozess brauche es mindestens 18 bis 24 Monate. Von Arbeitgeberseite wurden jetzt allerdings nur zehn Monate gewährt. "Ein Affront und aus unserer Sicht nur Hinhaltetaktik, um die Motivation der Menschen hochzuhalten und dann nach zehn Monaten trotzdem das Sterben zu verkünden", so Birgit Adam. "So wie innerhalb einer Woche verkündet wurde, dass die Entwicklung in Köln geschlossen wird, so befürchten die Beschäftigten in Rosenberg, dass der Arbeitgeber die Beschäftigten weiter hinhalten möchte, um dann innerhalb kürzester Zeit das Sterben einzuläuten."

Kurz vor Weihnachten war dann auch klar, dass es zu keinem Zukunftstarifvertrag für die Magna-Standorte kommen werde. "Wir wurden vom Arbeitgeber vor vollendete Tatsachen gestellt", sagte Lothar Harlacher. Dabei habe man "hier ein tolles Werk mit einer tollen Fertigung. Schade, dass man die Belegschaft so am langen Arm verhungern lässt." Denn die Mitarbeiter "identifizieren sich mit ihrem Betrieb", erklärte Birgit Adam, während der Betriebsratsvorsitzende betont, dass die Durchschnittsbeschäftigung in Rosenberg bei 25 Jahren liege – "ein Zeichen großer Treue".

Nun droht den Mitarbeitern eventuell das Aus. Der Konzern sei "zu spät aufgewacht". Inzwischen seien sämtliche Fördertöpfe ausgeschöpft. "Aber das hat man vorher gewusst", kritisierte Harlacher. "Wenn kein Investor gefunden wird, wenn keine neuen Technologien installiert werden, wird der Standort schließen müssen." Und dass "Magna offensichtlich nichts tut, um den Standort mit Chancen in die Zukunft zu führen, ist eine Schande und ein großer Schaden für die gesamte Region", ergänzte Adam.

Denn auch die Gemeinde Rosenberg würde die Schließung des größten Arbeitgebers vor Ort "hart treffen", wie Bürgermeister Ralph Matousek auf RNZ-Anfrage betonte. Denn schließlich sei Magna in den letzten Jahren für Rosenberg ein "sehr wichtiger Steuerzahler" gewesen. Und auch sonst habe das Werk eine "zentrale Bedeutung für den Ort", so der Bürgermeister, der die stets gute Zusammenarbeit mit Magna hervorhob.

Um die weitere Unterstützung der Gemeinde zu erreichen, will man demnächst eine Kundgebung auf dem Rathausvorplatz abhalten sowie den Bürgermeister und die Ortsvorsteher einladen, informierte Lothar Harlacher. Außerdem sollen die Mitarbeiter alles, "was euch auf der Seele liegt, auf Plakate schreiben – allerdings ohne Beleidigungen", appellierte der Betriebsratsvorsitzende an seine Belegschaft. Die ersten Banner wurden übrigens gestern schon am Werksgelände aufgehängt.

Die Werksleitung vor Ort mit General Manager Gernot Doneleit wollte auf Anfrage der RNZ übrigens nichts zu der Sache sagen. Bei der Versammlung am gestrigen Donnerstag durfte die Presse nicht einmal das Werksgelände betreten. Dabei könne die Werksleitung vor Ort über die Zukunft des Standorts nicht entscheiden, wie Harlacher erklärte. Dennoch "würde ich mir vom General Manager wünschen, dass er mehr Engagement für den Standort zeigt", meinte Birgit Adam. Doch letztendlich werden die Konzernentscheidungen auf höherer Ebene getroffen.

Und diese, also die Verantwortlichen in der Zentrale in Untergruppenbach, an den Tisch zu bekommen, ist das Ziel. Denn: "Es geht um unsere Zukunft und um unsere Sicherheit", wie Harlacher den Mitarbeitern abschließend zurief.