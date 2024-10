Rosenberg. (F) Seit mehr als vier Wochen wird an der Sanierung der Brücke über die Kirnau in der Hauptstraße gearbeitet. Derzeit sind die Bauarbeiter dabei, den Gehweg auf einer Brückenhälfte zu sanieren und das Brückengeländer zu erneuern.

Es war angedacht, dass die halbseitige Sperrung mit Ampelregelung bis zum 25. Oktober besteht, dann sollten die Bauarbeiten an beiden Seiten der Brücke eigentlich abgeschlossen sein. Dem ist aber nicht so. Das Regierungspräsidium Karlsruhe teilte als Bauherr mit, dass aktuell die Beschichtung auf dem Gehweg einer Straßenseite aufgebracht wird und in den kommenden Tagen vorgesehen ist, das neue Brückengeländer zu montieren.

Wie die bauausführende Firma Anfang der Woche mitteilte, soll die Straßensperrung erst am 8. November aufgehoben werden. Die Bauarbeiten für die andere Straßenseite, wo bereits das Baugerüst zur geplanten Sanierung steht, sollen wetterbedingt auf das Frühjahr 2025 verschoben werden.