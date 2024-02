Rosenberg. (pm) Die Zukunft des Magna-Standorts in Rosenberg ist gefährdet, da man es jahrelang versäumt hat, notwendige Transformationsprozesse anzustoßen. Die Mitarbeiter protestieren gegen die drohende Schließung unter anderem mit Transparenten.

Nachdem sie ihre Botschaften vom Zaun auf dem Gelände des Magna-Werks abnehmen mussten, platzierten sie diese "auf Grund- und Boden des Landes", wie es in einer Pressemitteilung der IG Metall Tauberbischofsheim heißt. Die Gewerkschaft unterstützt das Anliegen der Magna-Mitarbeiter.

Doch auch von dort mussten die Banner entfernt werden, nachdem es eine Beschwerde beim Landratsamt gab, obwohl sie mehr als 50 Zentimeter von der Straße entfernt standen und deshalb – laut Pressemitteilung der IG Metall – eigentlich das Landratsamt nicht gestört hätten. Das Landratsamt habe jedoch aufgrund einer Beschwerde aktiv werden müssen. "Von wem die Beschwerde kam, können wir uns denken", so Birgit Adam, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Tauberbischofsheim.

Ein Transparent, das offensichtlich von AfD-Sympathisanten aufgestellt wurde, blieb jedoch stehen. Darauf ist zu lesen: "Grün, Rot, Schwarz und Gelb vernichten IG-Metall-Arbeitsplätze. Was ist die Alternative?" Das letzte Wort ist in blauer Farbe gehalten, eine Anspielung auf die Parteifarbe der AfD.

"Es wurde nicht von unseren Vertrauensleuten aufgestellt und deshalb konnten und durften wir es auch nicht entfernen", so Birgit Adam. "Uns ist nicht bekannt, wer dieses Transparent aufgestellt hat."

Allerdings sei die Situation bei Magna nicht parteiabhängig. Es handele sich um ein strategisches Vorgehen eines rein kapitalistisch orientierten Unternehmens. "Wenn eine gewisse blaue Partei aber so tut, als stehe sie auf der Seite der IG-Metall-Mitglieder bzw. der Beschäftigten bei Magna, dann ist das heuchlerisch", so Adam, zumal die AfD eine Politik verfolge, an deren Ende die Streichung jeglicher Subventionen und Unterstützungen und Eingriffe in den freien Markt stehe.

Es sei "eine Unverschämtheit", wenn AfD-Anhänger versuchten, die Situation der Magna-Beschäftigten für parteipolitische Kampagne zu missbrauchen, so Adam. "Das verbittet sich die IG Metall, und das haben die Beschäftigten bei Magna auch nicht verdient. Wir grenzen uns aufs Schärfste von diesem Plakat ab und verwahren uns dagegen, die IG Metall in Verbindung zu bringen mit einer blauen Alternativen."