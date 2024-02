Rosenberg. (ahn) "Magna, setzen, Sechs!" Dieses harsche Urteil fällte der erste Bevollmächtigte der IG Metall Tauberbischofsheim, Harald Gans, am Sonntagvormittag angesichts des Stellenabbaus am Magna-Werk in Rosenberg – von ehemals 600 Beschäftigten würden, "wenn es so weitergeht", 2026 nur noch 150 übrig bleiben – sowie der drohenden Schließung des Standorts in der Baulandgemeinde.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote