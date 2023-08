Rittersbach. (cao) Einen mutmaßlichen Drogendealer hat die Polizei am Montagabend in Rittersbach festgenommen. Mehrere Monate wurde der 21-Jährige per Haftbefehl gesucht, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn am Donnerstag auf RNZ-Anfrage mitteilte. Nach einer Nacht im Mosbacher Polizeirevier sei der junge Mann am Dienstag dann in eine Jugendvollzugsanstalt gebracht worden.

Lange war der Aufenthaltsort des Beschuldigten unbekannt. Ein Hinweis führte die Beamten am Montagabend schließlich nach Rittersbach, wo sich der Gesuchte in einem Wohnhaus aufhielt.

Als der 21-Jährige die Polizei bemerkte, ließ er sich allerdings nicht widerstandslos festnehmen. Stattdessen sprang er aus einem Fenster rund drei Meter in die Tiefe und versuchte, zu Fuß seiner möglichen Strafe zu entgehen. Weit kam der junge Mann dabei aber nicht.

Nachdem er die Elz durchquert hatte und weitere Kräfte der Polizei angerückt waren, nahmen die Beamten den durchnässten Dealer rund einen Kilometer vom Wohnhaus entfernt fest. Im hohen Gras am Elzufer hatte er unverkennbare Spuren hinterlassen. Am Ortsausgang von Rittersbach nahe der B27 klickten schließlich die Handschellen.

Mindestens bis zu seiner Verhandlung vor Gericht bleibt der 21-Jährige nun in Haft. Daran konnte auch ein Bekannter des Beschuldigten nichts ändern: Dessen angedeutete Befreiungsversuche unterbanden die Beamten sofort.