Rippberg. (ekö) Rund 75 Personen waren in der vergangenen Woche zur Ortschaftsratssitzung in der Sporthalle Rippberg zusammengekommen. Ortsvorsteher Wolfgang Stich begrüßte dazu auch Bürgermeister Meikel Dörr. Der machte an diesem Abend sein Wahlversprechen wahr. Binnen seiner ersten 100 Tage im Amt, so Dörr seinerzeit, werde er allen Walldürner Ortsteilen einen Bürgerbesuch abstatten, um mit

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote