Bei Schulfest den Wiedereinzug nach Sanierung gefeiert

Rippberg. (ekö) In buchstäblich letzter Minute vor dem Schuljahresbeginn 2023/24 waren die Umbau- und Renovierungsarbeiten an der Grundschule in Rippberg abgeschlossen. Es wurde ein brandschutzgerechtes Außentreppenhaus errichtet, die altehrwürdige Holztreppe wurde gesichert, ehemalige Rathaus- und Wohnräume im Obergeschoss zu Schul- und Unterrichtsräumen umgebaut, die Toilettenanlage neu

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote