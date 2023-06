Fußball ist ein toller Sport, schon immer und nach wie vor, trotz allem. Das nur mal zur Sicherheit vorneweg. Aber das, was nun nach der Relegationspartie in Binau ein unnötiges Nachspiel haben wird, hat mit Fußball und Sportsgeist eben so gar nichts zu tun. Natürlich gehören Emotionen zum sportlichen Wettbewerb dazu. Sie sind – nicht nur im Fußball – ein bedeutender Teil des Ganzen, machen viel von der Faszination aus, im Triumph wie in der Niederlage. Mit der Verarbeitung dieser Emotionen (vor allem bei Nicht-Erfolg) gibt es immer ...

Binau. (mami/schat) Wenn nach einem Fußballspiel der sportliche Vergleich in den Hintergrund rückt, dann ist irgendetwas nicht richtig gelaufen. Und so formuliert Polizeisprecher Daniel Fessler es mit ein wenig Abstand zu den Geschehnissen beim Relegationsspiel zwischen Türkspor Mosbach II und dem SV Zwingenberg auch durchaus stimmig: "Im Prinzip handelt es sich jetzt um eine unsinnige Arbeit – denn eigentlich sollte der Sport doch verbinden."

Die Arbeit, die Fessler beschreibt, bezieht sich auf die Aufarbeitung der körperlichen Auseinandersetzungen, die nach Abpfiff der Relegationspartie (rein sportliches Ergebnis: 1:0) auf dem Sportgelände des FC Binau für ein übles Nachspiel sorgten (siehe unten). Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Stand Freitag waren zwei Beschuldigte und ein Geschädigter Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen. "Das kann sich im Verlauf der Befragungen aber auch noch ändern, je nachdem, was die Vernehmungen der zahlreichen Zeugen ergeben", erklärt Pressesprecher Fessler. Erhellendes Licht ins Dunkel der Ereignisse zu bringen, sei schwierig und mühsam. Aktuell aber geht die Polizei eben von zwei Beschuldigten aus, gegen die ein Strafverfahren geführt wird, zu beklagen sind offiziell zwei Verletzte. Dass wegen "gefährlicher Körperverletzung" ermittelt wird, sei "der Art des körperlichen Angriffs" geschuldet, so der Polizei-Pressesprecher im Gespräch mit der RNZ.

Beim Fußballkreis Mosbach wertet man die überaus unschöne Nachspielzeit des Relegationsspiels als echtes Problem. "Wir sind im Austausch mit dem Badischen Fußballverband, der sich mit der Aufarbeitung der Geschehnisse beschäftigt", erklärt Martin Walzer, Vorsitzender des Fußballkreises. Natürlich werde es Konsequenzen geben, die vermutlich eine Geldstrafe nach sich ziehen. Auch der Fußballkreis selbst will die Sache aufarbeiten. "Uns liegt Videomaterial vor, das wir dem bfv weitergeleitet haben", so Walzer. Für die Zukunft kündigte er an, dass der Kreis noch härter gegen solche Vorkommnisse vorgehen wird.

So sieht RNZ-Redakteur Heiko Schattauer die Ereignisse

Fußball ist ein toller Sport, schon immer und nach wie vor, trotz allem. Das nur mal zur Sicherheit vorneweg. Aber das, was nun nach der Relegationspartie in Binau ein unnötiges Nachspiel haben wird, hat mit Fußball und Sportsgeist eben so gar nichts zu tun. Natürlich gehören Emotionen zum sportlichen Wettbewerb dazu. Sie sind – nicht nur im Fußball – ein bedeutender Teil des Ganzen, machen viel von der Faszination aus, im Triumph wie in der Niederlage. Mit der Verarbeitung dieser Emotionen (vor allem bei Nicht-Erfolg) gibt es immer wieder Probleme. Die glücklicherweise nur selten so eskalieren wie nun nach dem Relegationsspiel.

Dass die – unabhängig von einem unglücklichen Spielverlauf – völlig daneben sind, steht außerhalb jeder Diskussion. Wohl aber zu diskutieren wäre und ist die Rolle der vermeintlichen Vorbilder. Wenn selbst ernannte "Special Ones" etwa nach einem noch nicht einmal unverdient verlorenen europäischem Finale einen objektivierbar nicht schlechten Schiedsrichter als "Schande" bezeichnen, gibt das zu denken. Wenn dessen Spieler zuvor ausdauernd Nahtoderlebnisse simulieren (am Fuß getroffen und sich den Kopf haltend), dann ist das schlicht und ergreifend peinlich, elend – und unsportlich. Von sogenannten "Rudelbildungen" (ein wirklich verharmlosender Begriff) mal ganz abgesehen – die scheinen im Profifußball mittlerweile schon zum wiederkehrenden Rahmenprogramm zu gehören. Das Schlimmste daran: Millionen sehen es. Und ein paar finden am Ende gar nicht schlimm, machen den – sorry für die Ausdrucksweise – Mist einfach nach.

Um die Überlegungen richtig einzuordnen: Schlechte Vorbilder rechtfertigen Ausraster auf und neben dem Spielfeld nicht. Aber sie sollten am Ende dazu führen, über die Rolle der (falschen) Vorbilder nachzudenken. Die Polizei spricht nach dem denkwürdigen Relegationsspiel von "unnötiger Arbeit" und davon, dass "der Sport doch eigentlich verbinden sollte". Volltreffer! Keine Nachspielzeit mehr nötig.

Update: Freitag, 9. Juni 2023, 17.49 Uhr

Nach dem Abpfiff zwischen Mosbach und Zwingenberg flogen die Fäuste

Binau. (lu) Auf dem Binauer Sportgelände kam es am Mittwochabend nach dem Fußball-Relegationsspiel zwischen dem SV Zwingenberg und Türkspor Mosbach II offenbar zu einer Massenschlägerei. Auslöser soll nach Augenzeugenberichten ein Zuschauer gewesen sein, der nach der Partie das Feld betrat und unvermittelt auf einen Mosbacher Spieler eintrat.

Aus diesem Angriff habe sich rasch eine handfeste Auseinandersetzung entwickelt, an der Spieler, Fans und Betreuer beider Parteien beteiligt gewesen seien. Die Schätzungen von Beobachtern reichen von 20 bis mehr als 40 an der Schlägerei Beteiligten.

>>> Neun gelbe Karten, eine gelb-rote und eine rote Karte - hier lesen Sie den Spielbericht <<<

Die Ordner des FC Binau hatten alle Mühe, die streitende Menge auseinanderzubringen. Durch ihr schnelles und beherztes Eingreifen gelang es ihnen aber, die Situation noch vor dem Eintreffen der Polizei weitgehend zu beruhigen.

So war am Tag nach dem Vorfall beim zuständigen Polizeipräsidium Heilbronn auch nichts von einer Massenschlägerei bekannt. Lediglich ein Einsatz wegen einer Auseinandersetzung sei im Protokoll vermerkt, teilte der am Feiertag Diensthabende auf Nachfrage der RNZ mit.