Binau. (lu) Auf dem Binauer Sportgelände kam es am Mittwochabend nach dem Fußball-Relegationsspiel zwischen dem SV Zwingenberg und Türkspor Mosbach II offenbar zu einer Massenschlägerei. Auslöser soll nach Augenzeugenberichten ein Zuschauer gewesen sein, der nach der Partie das Feld betrat und unvermittelt auf einen Mosbacher Spieler eintrat.

Aus diesem Angriff habe sich rasch eine handfeste Auseinandersetzung entwickelt, an der Spieler, Fans und Betreuer beider Parteien beteiligt gewesen seien. Die Schätzungen von Beobachtern reichen von 20 bis mehr als 40 an der Schlägerei Beteiligten.

>>>Neun gelbe Karten, eine gelb-rote und eine rote Karte - hier lesen Sie den Spielbericht<<<

Die Ordner des FC Binau hatten alle Mühe, die streitende Menge auseinanderzubringen. Durch ihr schnelles und beherztes Eingreifen gelang es ihnen aber, die Situation noch vor dem Eintreffen der Polizei weitgehend zu beruhigen.

So war am Tag nach dem Vorfall beim zuständigen Polizeipräsidium Heilbronn auch nichts von einer Massenschlägerei bekannt. Lediglich ein Einsatz wegen einer Auseinandersetzung sei im Protokoll vermerkt, teilte der am Feiertag Diensthabende auf Nachfrage der RNZ mit.