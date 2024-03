Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/pm) Gute Verkehrswege sind besonders im ländlichen Raum bedeutend. Vor diesem Hintergrund sind die jüngsten Nachrichten aus Stuttgart erfreulich für die Region: Für den Erhalt des Bundes- und Landesstraßennetzes investiert das Land Baden-Württemberg 2024 in laufende sowie neue Erhaltungsmaßnahmen.

Davon profitiert der Neckar-Odenwald-Kreis in rekordverdächtigem Maße. "Die Zusage über die Sanierung von mehr als 32 Kilometern an Landes- und Bundesstraßen im Jahr 2024 stellt sicher, dass wir auch in Zukunft sichere und gut erhaltene Straßen im Neckar-Odenwald-Kreis haben. Der Einsatz hat sich gelohnt", sagte der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister Peter Hauk am Montag anlässlich der Verkündung der Entscheidung über das Sanierungsprogramm im Straßenbau.

Der Bund stellt in diesem Jahr voraussichtlich rund 221 Millionen Euro für die Erhaltung des Bundesstraßennetzes in Baden-Württemberg zur Verfügung. Das Land investiert 2024 voraussichtlich weitere rund 165 Millionen Euro zur Erhaltung des Landesstraßennetzes. Auf dieser Grundlage umfasst das Sanierungsprogramm 2024 landesweit mehr als 160 Erhaltungsmaßnahmen, bei denen vor allem die Erneuerung der Fahrbahndecke im Vordergrund steht.

Im Neckar-Odenwald-Kreis sollen nach Ausführungen von Peter Hauk im laufenden Jahr rund 19 Kilometer an Landesstraßen und 13 Kilometer an Bundesstraßen saniert werden. Besonderen Anlass zur Freude gibt die Zusage über die Sanierung der L518 Walldürn–Gottersdorf bis zur Kreisgrenze in Richtung Bayern.

"Nach einigen Interventionen beim Verkehrsminister und bei der Regierungspräsidentin wird das schlechteste Stück Landstraße im Neckar-Odenwald-Kreis bald Geschichte sein", freut sich Peter Hauk über die Sanierung auf knapp 8,3 Kilometern Länge.

Insgesamt sollen folgende Landesstraßen in diesem Jahr saniert werden:

> Walldürn–Gottersdorf (8,3 Kilometer)

> Großeicholzheim Richtung B27 (3,3 Kilometer)

> Hochhausen (2,7 Kilometer)

> Fahrenbach in Richtung Robern (2,4 Kilometer)

> Adelsheim–Osterburken (1,7 Kilometer)

> Wagenschwend (0,7 Kilometer)

> Ortsdurchfahrt Oberdielbach (2. Bauabschnitt, 0,6 Kilometer)

Außerdem werden folgende Brückenbauwerke im Bereich von Landesstraßen in der Region instand gesetzt:

> Mosbach L525

> Scheringen L584

> Rosenberg L518

> Langenelz L615

Folgende Bundesstraßen werden 2024 im Neckar-Odenwald-Kreis saniert:

> Buchen-Süd Richtung L582 mit Instandsetzung von zwei Brücken (2,7 Kilometer)

> Zwingenberg–Neckargerach (4 Kilometer)

> Adelsheim Ost (5,8 Kilometer)

Folgende Brücken entlang von Bundesstraßen werden saniert:

> Walldürn B27

> Aglasterhausen B292

"Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Sanierungsstau an unseren Straßen sukzessive abgebaut wird, eben auch weil wir weiterhin in ländlichen Gebieten auf das Auto angewiesen sein werden", so Peter Hauk. Neben Bund und Land trage auch das Erhaltungs- und Sanierungsprogramm des Neckar-Odenwald-Kreises spürbar dazu bei, dass man mittlerweile einige Kilometer durch mehrere Ortschaften bei bester Fahrbahnbeschaffenheit am Stück zurücklegen könne.

Der Minister für den Ländlichen Raum führt weiter aus: "Die weiteren 32 Kilometer Fahrbahnsanierung und die Instandsetzung von sechs Brücken wird das Fahrbahnbild und die Fahrbahnsicherheit nochmals deutlich verbessern. Das sind gute Nachrichten für alle Nutzerinnen und Nutzer unserer Straßen". Da solche Baustellen auch mit örtlichen Umleitungen und Belastung einhergehen, bittet Hauk schon heute um Verständnis und Rücksichtnahme.