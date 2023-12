Von Rüdiger Busch

Buchen. "Wir verabschieden – wieder einmal – einen Rekordhaushalt", sagte Bürgermeister Roland Burger am Montagabend in seiner Haushaltsrede zum Doppelhaushalt 2024/25. Auf über 60 Millionen Euro sind die Erträge und Aufwendungen pro Haushaltsjahr gestiegen. Angesichts der Vielzahl an Krisen in der Welt, ihrer Dynamik und ihrer Auswirkungen auf uns, lässt