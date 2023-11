Buchen. (pm) Werksverkauf und Perückenstudio neu gestaltet und dazu ein neues Firmenlogo: Zwölf Jahre nach dem Bezug der neuen Räumlichkeiten in Buchen hat sich die Reichert Haircompany neu erfunden. Am morgigen Samstag findet eine Feier zur Neueröffnung statt.

Seit Oktober 2011 hat das Unternehmen sein Zuhause im neuen Firmengebäude im IGO (hinter Obi, neben Hem-Expert), nachdem es zuvor in Osterburken ansässig war. Die Reichert Haircompany stellt hochwertige Haarpflegeprodukte her, die seither in Buchen auch im firmeneigenen Werksverkauf erhältlich sind.

Der Relaunch ist von außen bereits gut erkennbar durch ein neues Firmenlogo, das gut sichtbar die Außenfassade ziert. Doch nicht nur im Logo, sondern rundum zeigt sich das Unternehmen mit einem modernen Auftritt. Der Werksverkauf wurde komplett neu gestaltet und bietet nun ein Einkaufserlebnis in angenehmer und moderner Lounge-Atmosphäre.

Das Perückenstudio, in dem sich auch die Haaranalysestation befindet, wurde im Zuge der gesamten Umbaumaßnahmen ebenfalls neu gestaltet. Hier wurde eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen, in der sich die Kunden entspannen können und in diskretem Rahmen frei zu ihrer Wunschperücke oder einem Haarsystem beraten lassen können.

Das Produktdesign wurde auch moderner gestaltet, und in Zukunft werden innovative neue Produkte ihren Weg in den Verkauf finden. Hierfür wurden Trends ermittelt, denen man nun entsprechenden Raum im Produktportfolio geben wird. Trotz aller Neuerungen sind aber einige bewährte Dinge unverändert. Gewerbe- wie auch Privatkunden erhalten im Werksverkauf nach wie vor eine persönliche und kompetente Beratung.

Nach der Umbauphase wird nun der Relaunch gefeiert. Am Samstag, 4. November, findet die Neueröffnungsfeier im Werksverkauf statt. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen, bei einem Glas Sekt das neue Einkaufserlebnis zu genießen. Für die ersten 25 Kunden gibt es ein Willkommensgeschenk. Zudem erhält jeder Kunde zum Einkauf ein Glückslos, mit dem es schöne Preise zu gewinnen gibt.

Für alle, die hinter die Kulissen der Haarkosmetik-Produktion schauen, bietet der Chef Betriebsführungen durch das Unternehmen an und vermittelt Wissenswertes über Haarpflegeprodukte und deren Herstellung.