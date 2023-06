Region Mosbach. (RNZ/pm) Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und auch in der Nachspielzeit können noch Erfolge gefeiert werden: Eigentlich wäre das 75-jährige Bestehen des Sportkreises Mosbach schon vor zwei Jahren zu feiern gewesen. Nun wird das Jubiläum zwei Jahre später auf sportliche Art nachgeholt bzw. komplettiert. 2021 waren alle Vereine in Form eines Quiz-Wettbewerbs beteiligt worden. Zu jedem der 150 Vereine war seinerzeit eine knifflige Frage zu beantworten. Die Gewinner, darunter ganze Vereinsteams, wurden im Elzstadion mit dem damals gebührenden Abstand und Siegerprämien ausgezeichnet.

Nun steht das "75. (+2) Jubiläumsevent" vor der Tür. Am Freitag, 16. Juni und Samstag, 17. Juni, werden die Sportvereine mit einem Überraschungszuschuss geehrt, die dezentral Spiel- und Sportangebote anbieten. Alle Bewegungs- und Sporttreibenden sind dann am morgigen Samstag ab 9.30 Uhr im Elzstadion willkommen, um dort die Angebote von sechs Sportvereinen mit weiteren Infoständen kennenzulernen. Parallel gibt es für die Kleinsten ab 14 Uhr an der Rathaustreppe in der Mosbacher Innenstadt viel zu sehen. Hier werden die unterschiedlichsten Sport- und Spielmöglichkeiten von Einrichtungen und Vereinen angeboten. Bis 17 Uhr können Sportbegeisterte in ihren Vereinstrikots hier teilnehmen. Die Vereine, die mit den meisten Mitgliedern vor Ort sind, erhalten eine Siegerprämie. Denn das zur Verfügung stehende Jubiläumsbudget, so der einstimmige Vorstandsbeschluss des Sportkreises, soll in die Vereinsförderung fließen.

Damit nicht genug: Sportlich aktive Menschen des Geburtsjahrgangs 1946, die in einem der Vereine des Sportkreises Mitglied sind und sich bis 17 Uhr beim Sportkreisstand am Mosbacher Marktplatz mit ihrem Geburtstagsdatum gemeldet haben, werden mit einem Geschenk bedacht.

Der eigentliche "Festakt" findet am morgigen Samstag ab 17 Uhr im Unteren Rathaussaal in Mosbach statt. Er startet mit einem Rückblick, wandert dann in die Zukunft, drumherum gibt es Sportvorführungen. Gegen 18 Uhr werden dann die trikottragenden Vereinsmitglieder und die 77-jährigen Sportjubilare geehrt, auch eine süße Überraschung wartet auf die Jubiläumsgäste. "Wir freuen uns auf einen bewegenden Samstag in Mosbach", so die Sportkreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel. Am Sonntag wird zudem im Rahmen der Beteiligung der Stadt Mosbach am Stadtradeln um 14 Uhr eine ökumenische halbe Stunde in der Stiftskirche angeboten, in der Radfahrende im Mittelpunkt stehen sollen.