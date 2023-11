Region Mosbach. (schat) Es wird zeitig Nacht und regelmäßig nass, die Blätter fallen, die Farben wechseln: Mit dem Oktober hat sich auch der Spätsommer endgültig verabschiedet, auch wenn die Temperaturen bis zuletzt noch anderes vermuten ließen.

Dass auch der Herbst seine schönen Tage hat, ist hinlänglich bekannt und lässt sich beim aufmerksamen Blick in die Region auch immer wieder eindrucksvoll beweisen. Der Herbst kann eben nicht nur trist und grau, er kann auch vielfältig und bunt. Hat das farbstarke Jahreszeitenspiel erst mal begonnen, erreichen die RNZ-Redaktion in schöner Regelmäßigkeit tolle Motive dazu. So auch dieser Tage wieder – Danke dafür.

In bester Eichhörnchen-Manier haben wir aber schon im Sommer ein bisschen "Futter" für Herbst und Winter gesammelt. Dass wir zum Start in den November nun einfach mal ganz frisch und frei servieren: So wie die überraschend blühende Sonnenblume, die Marianne Strauß in ihrem Garten in Obrigheim bewundernd konnte. Am alten Vogelfutterplatz wuchs aus offenbar verlorenem Samen eine prächtige Pflanze. Prachtvoll und auch mal mit alternativen Fruchtformen präsentierte sich der Tomatenstock von Gertrud Lösch aus Heidersbach, sehr zur Freude der begeisterten Hobbygärtnerin.

Für Besonderheiten sorgte ein paar Kilometer weiter das Klima: So entdeckte Christa Galm auf ihrer Walkingrunde in Neckarelz auf einem Baumstück einen Apfelbaum, der fertige Früchte und neuen Blüten gleichzeitig trug. Keine Blüten, aber dafür ein Gesicht trägt unterdessen der Baumstamm, den Familie Zimmermann in Obrigheim entdeckt und festgehalten hat.

Aus einem günstigen Moment ein tolles Motiv gemacht haben auch Thomas Kottal (Rehe) und Stefan Weindl (Spinnennetz), Els Wolf-Hebbinckuys (Strohballen) und Sven Tschirch. Letztgenannter rückte (s)einen Halloween-Kürbis vor Fachwerkhintergrund im Herzen von Mosbach ins rechte Licht – ein stimmiger Übergang zu Herbst und Winter.

Info: Für weitere Fotos ist im RNZ-Postfach immer Platz: Tolle Motive dürfen gerne an red-mosbach@rnz.de geschickt werden.