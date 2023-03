Ein paar Kilometer weiter hat man zuletzt ähnliche Erfahrungen gemacht. Wenngleich im Fall des Neubaugebiets "Feldbrunnnen II" in Fahrenbach von einigen Interessenten bereits in einer früheren Phase die Notbremse gezogen wurde. Das Gebiet befindet sich noch in der Erschließung, aktuell gibt es für die insgesamt 37 Plätze auch genauso viele konkrete Interessensbekundungen. Etwa eine Handvoll weiterer Bewerber habe sich aufgrund der äußeren Umstände inzwischen von den eigentlichen Plänen, im Feldbrunnen zu bauen, verabschiedet, konkretisiert Uwe Köbler aus dem Bauamt.

"Wir haben Glück gehabt", sagt Elztals Bürgermeister mit Blick auf die Entwicklung des Baugebiets "Oberer Wirbelbach" im Ortsteil Auerbach. Von den insgesamt 30 Bauplätzen seien in der Vermarktung 2021 alle vergeben worden – und seither auch nur zwei dann doch wieder an die Gemeinde zurückgegangen.

Region Mosbach. Ein eigenes Häuschen, für viele Menschen ist das ein Traum. In der langen Niedrigzinsphase wurde seine Erfüllung für manche realistischer, Bauplätze in neu erschlossenen Gebieten gingen in der Region in aller Regel weg wie die berühmten warmen Semmeln. Doch inzwischen haben sich die Bedingungen verändert – und zwar deutlich. Die Darlehenszinsen sind gestiegen, die Baukosten ebenso.

Von H. Schattauer und C. Oesterreich

Die Folge: In etlichen Fällen muss der Finanzierungsplan noch einmal auf links gedreht werden, mitunter zerplatzt der Traum von den (irgendwann tatsächlich) eigenen vier Wänden. Die jüngsten Entwicklungen schlagen auch bei denen durch, bei denen potenzielle Häuslebauer zwecks Finanzierung vorstellig werden, ebenso bei den Gemeinden, die gerade erst Neubaugebiete erschlossen haben oder erschließen.

Auf 21 Plätzen seien aktuell die Bauarbeiten im Gange, drei Objekte sind Eckl zufolge bereits fertiggestellt und bewohnt. Bei den beiden Rückläufer-Grundstücken sei jeweils die Finanzierung eingebrochen, woraufhin die eigentlichen Käufer von ihrem Vorhaben Abstand nehmen und zurückziehen mussten.

Viele rechnen noch mal nach

Ein paar Kilometer weiter hat man zuletzt ähnliche Erfahrungen gemacht. Wenngleich im Fall des Neubaugebiets "Feldbrunnnen II" in Fahrenbach von einigen Interessenten bereits in einer früheren Phase die Notbremse gezogen wurde. Das Gebiet befindet sich noch in der Erschließung, aktuell gibt es für die insgesamt 37 Plätze auch genauso viele konkrete Interessensbekundungen. Etwa eine Handvoll weiterer Bewerber habe sich aufgrund der äußeren Umstände inzwischen von den eigentlichen Plänen, im Feldbrunnen zu bauen, verabschiedet, konkretisiert Uwe Köbler aus dem Bauamt.

Auch beim kleinen Baugebiet, das man noch vor der Herstellung des Feldbrunnens II in der Ortsmitte von Fahrenbach angelegt hat, habe es Rückzüge gegeben. "Da waren schon Leute dabei, die uns ganz offen erklärt haben, dass sie sich das Ganze noch mal durchgerechnet haben – und es wegen der gestiegenen Baupreise schlicht nicht mehr finanzieren können."

Von neuen Berechnungen, die von Bauherrenseite aus angestellt werden müssen, berichtet auch Friedbert Steck. Der Hauptamtsleiter der Gemeinde Aglasterhausen ist u.a. für die Vermarktung des neuen Baugebiets "Schneidersberg II" zuständig, hatte parallel zur Erschließung des Areals einen ausgeklügelten Punktekatalog für die Vergabe der Grundstücke ausgearbeitet.

Seinerzeit war die Nachfrage noch deutlich größer als das Angebot, dementsprechend waren die 39 Bauplätze zeitnah nach Vermarktungsstart auch vergeben. Den Weg vom Zuschlag bis zum Notar haben allerdings nicht alle absolviert. Von 15 Rückgaben berichtet Steck, betont aber: "Wir mussten keinen Kaufvertrag auflösen." Vielmehr seien manche Baupläne noch vor der notariellen Kaufabwicklung aufgrund (maßgeblich) veränderter Zins- und Baupreisbedingungen auf Eis gelegt oder ganz verworfen worden.

Für die Rückläufer arbeite man nun die Warteliste der Interessenten ab, die sich beim eigentlichen Vergabeverfahren gebildet hatte. Bei den möglichen Ersatz-Häuslebauern stelle man aber eine sehr intensive Prüfungsphase fest: "Da wird natürlich jetzt sehr genau geschaut, was machbar ist und was nicht", so Steck.

Verkauf nach Marktlage

Auch in Haßmersheim wirken sich die gestiegenen Zinsen und höheren Baukosten auf den Verkauf von Bauplätzen im Gebiet "Nord III" aus. Zehn Bauplätze sind hier noch nicht verkauft, am heutigen Freitag startet die Vermarktungsphase für fünf davon. "Entschieden wird dann nach Orts- und Sozialkriterien", sagt Bürgermeister Christian Ernst.

Wie die letzten fünf Bauplätze dann im zweiten Halbjahr an den Mann bzw. an die Frau gebracht werden sollen, stehe noch nicht fest. "Das machen wir von der Marktlage abhängig. Im vergangenen Jahr haben wir in Nord III teilweise auch nach Höchstgebot verkauft", erklärt Ernst.

Zwei Interessenten, die vergangenes Jahr einen Bauplatz in Nord III erworben haben, hätten ihre Pläne mittlerweile über Bord werfen müssen, können sich ob der gestiegenen Kreditpreise den Bau ihrer eigenen vier Wände nicht mehr leisten. Ernst: "Wir werden in einer der kommende Gemeinderatssitzungen beraten, wie wir im Fall von Rückgabeabsichten generell vorgehen werden."

Auf der anderen Seite des Neckars in Gundelsheim ist die Bewerbungsphase für 15 Bauplätze im Gebiet "Baumgarten" im Stadtteil Obergriesheim gerade erst abgeschlossen worden, die Unterlagen werden aktuell ausgewertet. Rund 120 Menschen hätten sich anfangs in der unverbindlichen Interessentenliste eingetragen, berichtet Bauamtsleiterin Christin Krug.

"Wir haben deshalb auch mit vielen Bewerbungen gerechnet." Am Ende habe aber nur etwas mehr als ein Drittel davon alle entsprechenden Unterlagen eingereicht. "Die Vermutung liegt nahe, dass das an den teureren Krediten und Baupreisen liegt."

Hohe Zinsen, steigende Baukosten

Dass vieles für viele nicht mehr machbar ist, weiß Björn Fink. Der Bezirksleiter der Landesbausparkasse (LBS) sieht "zwei Faktoren: hohe Zinsen und hohe Baukosten". Und die sorgen in Kombination dafür, dass das private Bau-Finanzierungsgeschäft derzeit "so gut wie gar nicht" läuft. In den letzten Jahren seien drei bis vier abgeschlossene Neugeschäfte die Regel gewesen, seit Ende 2022 tue sich "erschreckend wenig" in diesem Bereich.

Die Gründe sind für Fink nachvollziehbar: Statt zwischen 1,0 und 1,7 (Anfang 2022) bewege sich der Darlehenszins aktuell zwischen 3,6 und 4,5 Prozent (je nach Laufzeit). An den letzten abgeschlossenen größeren Darlehensvertrag kann sich der LBS-Mann noch genau erinnern. "Das war am Tag, als Deutschland bei der WM gegen Japan verloren hat", so der Fußballfan.

Dass jede Medaille zwei Seiten hat, weiß aber auch Björn Fink: "Bausparverträge erleben ein großes Comeback." Denn die sichern einen günstigeren Zinssatz – so man die Geduld bis zur Zuteilung mitbringt.

Der Kollege aus dem Nachbarhaus sieht’s ganz ähnlich. "Die Nachfrage nach Neubaufinanzierungen ist deutlich zurückgegangen", erklärt Michael Weber von der Volksbank Mosbach – er kennt und nennt dieselben Gründe wie Björn Fink. Bei der enormen Zinsbelastung, die sich derzeit für ein privates Bauvorhaben ergebe, überlegten sich demnach viele: "Ist es mir das wirklich wert?" Derzeit sei schon bei normalen Bauvorhaben ein vergleichsweise hohes Nettoeinkommen nötig, um die Finanzierung stemmen zu können, so Weber.

Weiter rege sei die Nachfrage nach Beratungen. "Aber dabei geht es dann meist um Modernisierungen im Bestand. Energetische Sanierungen spielen da eine ganz wesentliche Rolle." Investiert werde dann oft in ein neues Heizungssystem oder eine PV-Anlage, konkretisiert der Prokurist und Baufinanzierungsspezialist.

Die Finanzierungsfachmänner hoffen auf bessere Zeiten mit veränderten Vorgaben, Gleiches gilt für ihre potenzielle Kundschaft. Manchmal erfüllen sich Träume ja auch noch, wenn man sie schon längst als zerplatzt erachtet hat. Voraussagen sind diesbezüglich allerdings schwer bis unmöglich ...