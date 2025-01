Region Mosbach. (schat) Da kam einiges ins Rutschen: Am Mittwoch kam es auch in der Region zu etlichen Unfällen aufgrund von Eisregen und daraus resultierender Glätte. Die ereigneten sich allerdings – zumindest im Bereich Mosbach – weniger im Straßenverkehr, vielmehr verlor manch Fußgänger den Boden unter den Füßen und stürzte.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn waren bereits kurz nach 7 Uhr rund 100 Unfälle registriert. Die Mehrheit dieser Unfälle hatte sich im Stadt- und Landkreis Heilbronn ereignet. Für den Bereich Mosbach waren bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Glätte-Unfälle gemeldet.

Am Nachmittag war die Liste deutlich länger geworden: Von 250 glättebedingten Unfällen im gesamten Zuständigkeitsbereich berichtete die Polizei. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden, für 14 Personen endete die Fahrt aber nicht nur mit einem Schrecken, sondern auch mit einer Verletzung.

Dass im Kreis Schlimmeres verhindert wurde, lag wohl auch an der vorausschauenden Planung der Straßenmeistereien. Deren Mitarbeiter waren ab 3 Uhr in der Nacht mit einem Dutzend Fahrzeugen im Einsatz, größere Unfälle und Behinderungen im Straßenverkehr blieben daher zum Glück aus. "Auch in der kommenden Nacht werden die Einsatzfahrzeuge bei Bedarf wieder unterwegs sein", erklärte der Pressesprecher des Landratsamts, Jan Egenberger.

Glatt hingegen präsentierten sich am Morgen etliche Gehwege in der Region, was den Weg zur Arbeit oder in die Schule teils gefährlich werden ließ. Die eine oder andere Rutschpartie blieb leider nicht folgenlos: In den Notaufnahmen der Neckar-Odenwald-Kliniken mussten rund 60 Patienten nach Glätteunfällen versorgt, zum Teil auch stationär aufgenommen werden.

Bei der Integrierten Leitstelle des Kreises in Mosbach waren bis um die Mittagszeit gut zehn Notrufe eingegangen, die den Eisregen als Ursache hatten. Die Hilfeleistungen seien aufgrund von Stürzen im häuslichen Umfeld oder auf rutschigen Gehwegen und Parkplätzen angefordert worden, berichtete Leitstellenleiter Jonas Barginde vom DRK-Kreisverband Mosbach.

Ein großes Lob gab’s von ihm und den Einsatzkräften für die Kommunen und die Straßenmeistereien: "Die Straßen waren gut geräumt und gestreut." Auch die Einsatzkräfte selbst seien auf den Wintereinbruch vorbereitet. "Jedes Rettungsfahrzeug führt Schneeketten und einen Salzvorrat mit, damit jeder Patient im Notfall erreicht werden kann", so Barginde.